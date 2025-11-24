#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Στάρμερ: Xρειάζεται περισσότερη δουλειά για την επίτευξη δίκαιης ειρήνης στην Ουκρανία

Η Ουκρανία είναι αυτή που θα αποφασίσει για τα ζητήματα που την αφορούν, τόνισε ο Βρετανός πρωθυπουργός. Σύσκεψη της συμμαχίας των προθύμων την Τρίτη.

Στάρμερ: Xρειάζεται περισσότερη δουλειά για την επίτευξη δίκαιης ειρήνης στην Ουκρανία
Κιρ Στάρμερ

Δημοσιεύθηκε: 24 Νοεμβρίου 2025 - 15:56

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε τη Δευτέρα ότι χρειάζεται να γίνει περισσότερη δουλειά για να εγκαθιδρυθεί η «δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη» που έχει ανάγκη η Ουκρανία. 

Η Ουκρανία είναι αυτή που θα αποφασίσει για τα ζητήματα που την αφορούν, τόνισε ο Στάρμερ.

Όπως μεταδίδει το Reuters, ο Στάρμερ ανέφερε ότι θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη ψηφιακή σύσκεψη της συμμαχίας των προθύμων, κατά την οποία θα συζητηθεί η πρόοδος που έχει σημειωθεί στις διαπραγματεύσεις. 

«Οπότε, ναι έχει σημειωθεί πρόοδος αλλά πρέπει να κάνουμε περισσότερη δουλειά» υπογράμμισε. 

«Όλοι είναι απόλυτα προσηλωμένοι στο τι πρέπει να βγάλουμε από αυτό, και αυτό είναι μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη» υποστήριξε ο Στάρμερ. 

