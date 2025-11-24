Στάρμερ: Xρειάζεται περισσότερη δουλειά για την επίτευξη δίκαιης ειρήνης στην Ουκρανία

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε τη Δευτέρα ότι χρειάζεται να γίνει περισσότερη δουλειά για να εγκαθιδρυθεί η «δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη» που έχει ανάγκη η Ουκρανία.

Η Ουκρανία είναι αυτή που θα αποφασίσει για τα ζητήματα που την αφορούν, τόνισε ο Στάρμερ.

Όπως μεταδίδει το Reuters, ο Στάρμερ ανέφερε ότι θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη ψηφιακή σύσκεψη της συμμαχίας των προθύμων, κατά την οποία θα συζητηθεί η πρόοδος που έχει σημειωθεί στις διαπραγματεύσεις.

«Οπότε, ναι έχει σημειωθεί πρόοδος αλλά πρέπει να κάνουμε περισσότερη δουλειά» υπογράμμισε.

«Όλοι είναι απόλυτα προσηλωμένοι στο τι πρέπει να βγάλουμε από αυτό, και αυτό είναι μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη» υποστήριξε ο Στάρμερ.