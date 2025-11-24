#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ζελένσκι: Επιστρέφουν στο Κίεβο οι διαπραγματευτές της Ουκρανίας

«Αναμένω πλήρη έκθεση σχετικά με την πρόοδο των συνομιλιών στη Γενεύη και τα βασικά σημεία που έθεσαν οι εταίροι μας», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι τα επόμενα βήματα «θα αποφασιστούν σύντομα».

Δημοσιεύθηκε: 24 Νοεμβρίου 2025 - 15:50

Η επίσημη αντιπροσωπεία της Ουκρανίας, η οποία βρισκόταν στη Γενεύη για συνομιλίες σε σχέση με το ειρηνευτικό σχέδιο, επιστρέφει στο Κίεβο, δήλωσε σήμερα ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι τα επόμενα βήματα θα αποφασιστούν σύντομα.

«...Αναμένω μια πλήρη έκθεση το απόγευμα, σχετικά με την πρόοδο των συνομιλιών στη Γενεύη και τα βασικά σημεία που έθεσαν οι εταίροι μας», δήλωσε ο Ζελένσκι. «Με βάση αυτές τις αναφορές, θα καθορίσουμε τα επόμενα βήματα και το χρονοδιάγραμμα. Θα συνεχίσουμε να συντονιζόμαστε με την Ευρώπη και άλλους εταίρους σε όλο τον κόσμο».

Οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και της Ουκρανίας έχουν καταρτίσει ένα «βελτιωμένο ειρηνευτικό πλαίσιο» και σχεδιάζουν να συνεχίσουν να εργάζονται πάνω στο ειρηνευτικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου τις επόμενες ημέρες.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

