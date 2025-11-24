Λαγκάρντ: Η Ευρώπη χάνει το τρένο της τεχνητής νοημοσύνης

Η Ευρώπη θέτει σε κίνδυνο το μέλλον της επειδή χάνει το τρένο της τεχνητής νοημοσύνης και πρέπει να άρει γρήγορα τα εμπόδια που εμποδίζουν τη διάδοση αυτής της νέας τεχνολογίας, δήλωσε τη Δευτέρα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ.

Οι εταιρείες στις ΗΠΑ και την Κίνα πραγματοποιούν μεγάλες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, προκαλώντας μια συζήτηση για το αν αυτή η υπερβολή θα οδηγήσει σε χρηματοπιστωτική φούσκα ή σηματοδοτεί ένα τεχνολογικό άλμα. «Με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα να προηγούνται, η Ευρώπη έχει ήδη χάσει την ευκαιρία να είναι πρωτοπόρος στην τεχνητή νοημοσύνη», είπε σύμφωνα με το Reuters η Λαγκάρντ σε ομιλία της στη Μπρατισλάβα της Σλοβακίας.

«Ακόμη φέρουμε το κόστος της καθυστερημένης υιοθέτησης κατά την τελευταία ψηφιακή επανάσταση», είπε η πρόεδρος της ΕΚΤ. «Κινδυνεύουμε να αφήσουμε το κύμα υιοθέτησης της τεχνητής νοημοσύνης να μας προσπεράσει και να θέσουμε σε κίνδυνο το μέλλον της Ευρώπης» προειδοποίησε.

Η απλή αγορά λύσεων τεχνητής νοημοσύνης από ήδη καθιερωμένους παρόχους δεν θα είναι αρκετή, γιατί αυτό θα ενισχύσει την εξάρτηση της Ευρώπης από ξένους φορείς, είπε η Λαγκάρντ. «Πρέπει να διαφοροποιήσουμε κρίσιμα μέρη της αλυσίδας εφοδιασμού της τεχνητής νοημοσύνης και να αποφύγουμε σημεία μονοπωλιακής εξάρτησης. Στα θεμελιώδη επίπεδα, όπως η υπολογιστική ισχύς που βασίζεται σε τσιπ και κέντρα δεδομένων, πρέπει να διατηρήσουμε ένα ελάχιστο επίπεδο χωρητικότητας» τόνισε.