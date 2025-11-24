Ρωσία: Καταρρίψεις ουκρανικών drones που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι καταρρίφθηκαν σήμερα 10 μη επανδρωμένα αεροσκάφη που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα, την επομένη του ουκρανικού πλήγματος σε σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κοντά στη ρωσική πρωτεύουσα.

Από τις 08:00 έως τις 20:00 (τοπική ώρα, 07:00–19:00 στην Ελλάδα), 50 ουκρανικά drones καταρρίφθηκαν στις περιφέρειες Μόσχας, Μπριάνσκ, Καλούγκας και Κουρσκ, στη χερσόνησο της Κριμαίας και στη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με την ενημέρωση από το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σομπιάνιν δήλωσε ότι συνεργεία έχουν αναπτυχθεί στις τοποθεσίες όπου κατέπεσαν συντρίμμια drones.

Το ουκρανικό πλήγμα σε ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό στην περιοχή Σατούρα, περίπου 120 χιλιόμετρα ανατολικά της Μόσχας, υποχρέωσε τις αρχές να ενεργοποιήσουν εφεδρικά συστήματα για την παροχή ενέργειας σε αυτήν την πόλη με 33.000 κατοίκους, όπου επικρατεί δριμύ ψύχος.

Νωρίτερα σήμερα, ο περιφερειάρχης Αντρέι Βορομπιόφ ανέφερε πως αποκαταστάθηκε η λειτουργία του ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού στη Σατούρα.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ