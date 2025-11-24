#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ρωσία: Καταρρίψεις ουκρανικών drones που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα

Ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σομπιάνιν δήλωσε ότι συνεργεία έχουν αναπτυχθεί στις τοποθεσίες όπου κατέπεσαν συντρίμμια drones.

Ρωσία: Καταρρίψεις ουκρανικών drones που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα

Δημοσιεύθηκε: 24 Νοεμβρίου 2025 - 21:56

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι καταρρίφθηκαν σήμερα 10 μη επανδρωμένα αεροσκάφη που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα, την επομένη του ουκρανικού πλήγματος σε σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κοντά στη ρωσική πρωτεύουσα.

Από τις 08:00 έως τις 20:00 (τοπική ώρα, 07:00–19:00 στην Ελλάδα), 50 ουκρανικά drones καταρρίφθηκαν στις περιφέρειες Μόσχας, Μπριάνσκ, Καλούγκας και Κουρσκ, στη χερσόνησο της Κριμαίας και στη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με την ενημέρωση από το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σομπιάνιν δήλωσε ότι συνεργεία έχουν αναπτυχθεί στις τοποθεσίες όπου κατέπεσαν συντρίμμια drones.

Το ουκρανικό πλήγμα σε ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό στην περιοχή Σατούρα, περίπου 120 χιλιόμετρα ανατολικά της Μόσχας, υποχρέωσε τις αρχές να ενεργοποιήσουν εφεδρικά συστήματα για την παροχή ενέργειας σε αυτήν την πόλη με 33.000 κατοίκους, όπου επικρατεί δριμύ ψύχος.

Νωρίτερα σήμερα, ο περιφερειάρχης Αντρέι Βορομπιόφ ανέφερε πως αποκαταστάθηκε η λειτουργία του ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού στη Σατούρα.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Νέα πρόταση 19 σημείων από ΗΠΑ και Ουκρανία

Ευρώπη vs ΗΠΑ για το σχέδιο ειρήνης της Ουκρανίας

ALTUS-LSA: Ισχυρή παρουσία με προηγμένα drones στην άσκηση «Αίσιος Οιωνός 2025»

Τραμπ για Ουκρανικό: Κάτι καλό μπορεί να συμβαίνει

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο