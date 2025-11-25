Ινδία: «Τα γυρίζουν» οι τράπεζες για το ρωσικό πετρέλαιο

Οι ινδικές τράπεζες είναι πλέον «ανοιχτές» στο ενδεχόμενο να στηρίξουν τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου από εταιρείες ενέργειας που δεν συμπεριλαμβάνονται στη «μαύρη λίστα» της Ουάσιγκτον, αρκεί οι συναλλαγές να συμμορφώνονται με τις υφιστάμενες κυρώσεις, σύμφωνα πηγές.

Πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή στάσης των τραπεζών στην χώρα, οι οποίες μερικές εβδομάδες νωρίτερα, εμφανίζονταν πολύ πιο επιφυλακτικές ως προς την εκκαθάριση πληρωμών για τα πλοία που μετέφεραν ρωσικό πετρέλαιο υποστηρίζοντας, πως είναι δύσκολο να επαληθευτεί αν το καύσιμο που μεταφέρουν προέρχεται από οντότητες οι οποίες έχουν υποστεί κυρώσεις.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, η διστακτικότητα αυτή αποτυπώνεται και στο γεγονός ότι τα περισσότερα ινδικά διυλιστήρια, δίστασαν να παραγγείλουν εκ νέου πετρέλαιο από τη Μόσχα μετά τις αποφάσεις του Λευκού Οίκου, καθώς το καύσιμο θα έφτανε στην χώρα, αφού οι αμερικανικές κυρώσεις θα ετίθεντο σε ισχύ την προηγούμενη εβδομάδα.

Από την άλλη πλευρά η Μόσχα, σε μια προσπάθεια να αυξήσει ξανά το δέλεαρ του αργού της για το Νέο Δελχί, αποφάσισε να «ρίξει τις τιμές» για την Ινδία. Συγκεκριμένα το ρωσικό πετρέλαιο που θα φορτωθεί σε δεξαμενόπλοια τον Δεκέμβριο για να παραδοθεί σε ινδικά διυλιστήρια τον Ιανουάριο θα προσφέρεται σε έκπτωση έως και $7 ανά βαρέλι σε σχέση με το μπρεντ, σύμφωνα με πηγές.

Η προέλευση του πετρελαίου που εισάγει το Νέο Δελχί έχει βρεθεί στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος καθώς η Ουάσινγκτον αυξάνει την πίεση στη Μόσχα για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία. Αυτό συμβαίνει καθώς η Ινδία απορροφά παραδοσιακά μεγάλο μέρος των ρωσικών εξαγωγών πετρελαίου.

Ανταποκρινόμενες στη διεθνή πίεση οι τράπεζες και τα διυλιστήρια της χώρας έχουν εντείνει τους ελέγχους προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι το καύσιμο που θα φτάνει στην Ινδία από τη Μόσχα δεν θα συνδέεται με κάποια από τις οντότητες που βρίσκονται στη «μαύρη λίστα» των ΗΠΑ. Σε διαφορετική περίπτωση τα διυλιστήρια που θα το παραλάμβαναν θα ετίθεντο σε μια δαπανηρή διαδικασία διαιτησίας ή ακόμη σε δευτερογενείς κυρώσεις, πρόσθεσαν οι ίδιες πηγές.