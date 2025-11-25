#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Στάρμερ: «Μακρύς και δύσκολος ο δρόμος» προς την επίλυση του ουκρανικού

Είμαστε ωστόσο «πιο αποφασισμένοι από ποτέ» να υποστηρίξουμε αυτόν τον σκοπό, δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός, λίγες ώρες πριν από μια τηλεδιάσκεψη της «Συμμαχίας των Προθύμων».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε σήμερα ότι ο δρόμος προς την επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία είναι «ακόμα μακρύς» και «δύσκολος», λίγες ώρες πριν από μια τηλεδιάσκεψη της «Συμμαχίας των Προθύμων», της ομάδας χωρών-συμμάχων του Κιέβου.

«(...) Υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος μπροστά μας και ο δρόμος μπροστά μας θα είναι δύσκολος, αλλά είμαστε πιο αποφασισμένοι από ποτέ να υποστηρίξουμε αυτόν τον σκοπό και να προωθήσουμε αυτή τη διαδικασία», δήλωσε ο Στάρμερ μιλώντας στη Βουλή των Κοινοτήτων.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

