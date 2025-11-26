#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ο πρόεδρος Μπόλα Τινούμπου χαιρέτισε σήμερα την απελευθέρωση των 24 μαθητριών που είχαν απαχθεί την προηγούμενη Δευτέρα από τρομοκράτες στη Μάγκα της (πολιτείας) Κέμπι.

Νιγηρία: Απελευθερώθηκαν οι 24 μαθήτριες που είχαν απαχθεί από οικοτροφείο

Δημοσιεύθηκε: 26 Νοεμβρίου 2025 - 00:02

Αίσιο τέλος είχε το θρίλερ της απαγωγής 24 μαθητριών από οικοτροφείο της πολιτείας Κέμπι στη βορειοδυτική Νιγηρία, αφού οι αρχές ανακοίνωσαν σήμερα την απελευθέρωσή τους.

«Ο πρόεδρος Μπόλα Τινούμπου χαιρέτισε σήμερα την απελευθέρωση των 24 μαθητριών που είχαν απαχθεί την προηγούμενη Δευτέρα από τρομοκράτες στη Μάγκα της (πολιτείας) Κέμπι», δήλωσε ο Μπάγιο Ονανούγκα, ειδικός σύμβουλος του προέδρου της Νιγηρίας, διευκρινίζοντας πως τα κορίτσια απελευθερώθηκαν νωρίτερα σήμερα.

Ένοπλοι εισέβαλαν τα ξημερώματα της Δευτέρας, 17 Νοεμβρίου, σε οικοτροφείο της πόλης Μάγκα και απήγαγαν 25 μαθήτριες. Ένα από τα κορίτσια είχε καταφέρει να ξεφύγει από τους απαγωγείς, σύμφωνα με τις αρχές.

Στη Νιγηρία, την πολυπληθέστερη χώρα της δυτικής Αφρικής, οι μαζικές απαγωγές είναι συχνό φαινόμενο. Τις τελευταίες ημέρες, ένοπλοι απήγαγαν περίπου 350 ανθρώπους – μεταξύ των οποίων περισσότεροι από 300 μαθητές και εκπαιδευτικοί – από δύο σχολεία και μια εκκλησία.

Βαθιά χαραγμένη στη μνήμη όλων είναι η απαγωγή σχεδόν 300 μαθητριών στο Τσιμπόκ (βορειοανατολικά) το 2014 από τζιχαντιστές της Μπόκο Χαράμ. Μια δεκαετία αργότερα, η τύχη ορισμένων από αυτά τα κορίτσια εξακολουθεί να αγνοείται.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

