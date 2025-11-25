Βρετανία: Μεγάλη πυρκαγιά σε μια αποθήκη στο Λονδίνο

Περίπου 150 πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν σήμερα για να σβήσουν πυρκαγιά σε μια αποθήκη στο δυτικό Λονδίνο, όπου «πιθανόν» φυλάσσονταν πυροτεχνήματα, σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης.

Η πυρκαγιά, που ξέσπασε γύρω στις 09.00 τοπική ώρα (11 ώρα Ελλάδας) από άγνωστη αιτία, είχε ως αποτέλεσμα να υψωθούν πυκνοί καπνοί πάνω από την περιοχή. Η φωτιά δεν έχει προκαλέσει προς το παρόν τραυματισμούς.

«Εργαζόμαστε με ιλιγγιώδη ταχύτητα για να θέσουμε υπό έλεγχο την κατάσταση (…). Θα μείνουμε εδώ όλη τη νύχτα και οι πυροσβέστες θα συνεχίσουν τις επιχειρήσεις τους», δήλωσε ο Πάτρικ Γκούλμπουρν, αντιπύραρχος του πυροσβεστικού σώματος της βρετανικής πρωτεύουσας.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως σημειώθηκαν εκρήξεις, οι οποίες «πιθανόν να οφείλονται σε πυροτεχνήματα που ήταν αποθηκευμένα στο κτίριο που καίγεται».

Κάτοικοι είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων πως άκουγαν ισχυρές εκρήξεις.

«Ακούστηκε πολύ δυνατός θόρυβος, δυνατότερος από τους πυροβολισμούς (…) υπήρξαν, θα έλεγα, αν όχι χιλιάδες, τουλάχιστον εκατοντάδες εκρήξεις», δήλωσε στο AFP ο Γουασίμ Ισμαΐλ, εργαζόμενος σε έναν χώρο στάθμευσης στην περιοχή.

Οι αρχές συνέστησαν στους κατοίκους στα περίχωρα να κρατήσουν πόρτες και παράθυρα κλειστά.

