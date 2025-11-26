«Εργαλειοποιεί» το FBI ο Τραμπ, λένε Δημοκρατικοί κοινοβουλευτικοί

Κοινοβουλευτικοί των Δημοκρατικών κατηγόρησαν χθες Τρίτη τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ότι εργαλειοποιεί το FBI για να «εκφοβίσει» την αντιπολίτευση, μετά την έναρξη έρευνας εις βάρος τους επειδή κάλεσαν τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ να μην υπακούσουν σε «παράνομες εντολές».

«Ο πρόεδρος Τραμπ χρησιμοποιεί το FBI σαν εργαλείο για να εκφοβίσει και να παρενοχλήσει μέλη του Κογκρέσου», κατήγγειλαν σε κοινή τους ανακοίνωση τέσσερις βουλευτές των Δημοκρατικών οι οποίοι, μαζί με δύο γερουσιαστές, έδωσαν την προηγούμενη εβδομάδα στη δημοσιότητα βίντεο στο οποίο καλούν τους στρατιωτικούς και τα μέλη των υπηρεσιών Πληροφοριών να μην υπακούν σε «παράνομες εντολές» του Ρεπουμπλικάνου προέδρου, εξηγώντας ότι «οι απειλές κατά του Συντάγματός μας δεν προέρχονται μόνο από το εξωτερικό, αλλά και από εδώ, στο εσωτερικό».

«Κανένας εκφοβισμός ή παρενόχληση δεν θα μας εμποδίσει ποτέ να κάνουμε τη δουλειά μας και να τιμούμε το Σύνταγμα (…). Δεν θα επιτρέψουμε να μας εκφοβίσουν», πρόσθεσαν οι βουλευτές.

«Η αντίδραση του προέδρου και η χρήση του FBI εναντίον μας είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο κάναμε αυτό το βίντεο», σχολίασε από την πλευρά της στο Χ η Δημοκρατική γερουσιαστής Ελίσα Σλότκιν.

«Πιστεύει ότι μπορεί να χρησιμοποιεί την ομοσπονδιακή κυβέρνηση εναντίον όσων θεωρεί εχθρούς και εκτιμά ότι οι νόμοι δεν ισχύουν ούτε για εκείνον ούτε για το υπουργικό του συμβούλιο. Χρησιμοποιεί τη νομική παρενόχληση ως τακτική εκφοβισμού για να αποτρέπει οποιονδήποτε από το να εκφράζεται», πρόσθεσε η Σλότκιν, πρώην στέλεχος της CIA.

«Αυτή δεν είναι η Αμερική που ξέρω και δεν θα επιτρέψω αυτό το νέο μέτρο του FBI να με εμποδίσει να υπερασπιστώ τη χώρα και το Σύνταγμά μας», υπογράμμισε.

Τη Δευτέρα το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως ξεκίνησε έρευνα σε βάρος του Δημοκρατικού γερουσιαστή Μαρκ Κέλι, ο οποίος εμφανίζεται στο βίντεο να κατηγορεί την κυβέρνηση Τραμπ ότι «φέρνει αντιμέτωπους τους στρατιωτικούς και την κοινότητα των υπηρεσιών Πληροφοριών με τους Αμερικανούς πολίτες». Το Πεντάγωνο απείλησε τον πρώην πιλότο των Πεζοναυτών και αστροναύτη με στρατοδικείο. Ο ίδιος ο Τραμπ ζήτησε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη σύλληψη, τη φυλάκιση και τον απαγχονισμό του Κέλι.

Αν αυτή η έρευνα «έχει στόχο να εκφοβίσει εμένα και άλλα μέλη του Κογκρέσου προκειμένου να μας εμποδίσει να κάνουμε τη δουλειά τους και να ζητάμε από αυτή την κυβέρνηση να λογοδοτεί, δεν θα λειτουργήσει», αντέδρασε ο Κέλι σε ανακοίνωσή του.

«Έχω προσφέρει πάρα πολλά σε αυτή τη χώρα για να με φιμώνουν νταήδες που ενδιαφέρονται περισσότερο για τη δική τους εξουσία από την προστασία του Συντάγματος», τόνισε.

Και οι έξι Δημοκρατικοί κοινοβουλευτικοί που συμμετείχαν στο βίντεο έχουν υπηρετήσει στον αμερικανικό στρατό ή τις υπηρεσίες Πληροφοριών.

Το βίντεο προκάλεσε την οργή του Τραμπ, ο οποίος κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς για «αποσχιστική συμπεριφορά, που τιμωρείται με θάνατο».

«Αυτοί οι προδότες που είπαν στον στρατό να παρακούει τις εντολές μου θα έπρεπε τώρα να είναι στη φυλακή», έγραψε σε ανάρτησή του μόνο με κεφαλαία γράμματα το Σάββατο ο Αμερικανός πρόεδρος.

