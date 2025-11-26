#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Γκάφα στο Λονδίνο: Διέρρευσε πρόωρα ο προϋπολογισμός

Η πρόωρη -και κατά λάθος- δημοσίευση πρόβλεψης του Γραφείου Προϋπολογισμού αποκαλύπτει ότι η υπουργός Οικονομικών διαθέτει δημοσιονομικό απόθεμα 22 δισ. λιρών, πολύ υψηλότερο από τις αρχικές εκτιμήσεις.

Γκάφα στο Λονδίνο: Διέρρευσε πρόωρα ο προϋπολογισμός

Δημοσιεύθηκε: 26 Νοεμβρίου 2025 - 14:17

Η υπουργός Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Ρέιτσελ Ριβς, κατάφερε να επεκτείνει το δημοσιονομικό της απόθεμα στα 22 δισεκατομμύρια λίρες (29 δισεκατομμύρια δολάρια), σύμφωνα με μια πρόωρη δημοσίευση της πρόβλεψης του Γραφείου Προϋπολογισμού.

Οπως σημειώνει το Bloomberg, οι προβλέψεις έκαναν λόγο για 15 δισεκατομμύρια λίρες.

Το έγγραφο φαίνεται να δημοσιεύθηκε κατά λάθος πριν από την αναμενόμενη δημοσίευσή του, αφού η Ριβς ολοκληρώσει την ομιλία της για τον προϋπολογισμό.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Βρετανία: Νέες αυξήσεις φόρων £26 δισ. και δημοσιονομικό «σφίξιμο»

Αυξάνει η Βρετανία τους φόρους στα τυχερά παιχνίδια

Στάρμερ: Στήριξη στην Ουκρανία με τα παγωμένα assets, μαζί με την ΕΕ

Πληθωρισμός-έκπληξη στη Βρετανία: Ανάβει «πράσινο» για μείωση επιτοκίων

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο