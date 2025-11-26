Αυξάνει η Βρετανία τους φόρους στα τυχερά παιχνίδια

Η Βρετανική Υπηρεσία Δημοσιονομικής Ευθύνης (Office for Budget Responsibility - OBR) δήλωσε ότι η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς αναμένεται να αυξήσει τους φόρους επί των τυχερών παιχνιδιών στη χώρα, σε μια κίνηση που θα αποφέρει εκτιμώμενα έσοδα 1,1 δισ. λίρες (1,45 δισ. δολάρια) στην κυβέρνηση έως το οικονομικό έτος 2029-30.

Η OBR δημοσίευσε απροσδόκητα τις προβλέψεις της στην ιστοσελίδα της, πριν η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς παρουσιάσει τον προϋπολογισμό της στο κοινοβούλιο, γράφει το Reuters.

Οι νέοι φόροι θα επηρεάσουν εταιρείες όπως η Entain, ιδιοκτήτρια της Ladbrokes, η William Hill UK και η Evoke, ιδιοκτήτρια της 888 καθώς και της Flutter.

«Από τον Απρίλιο του 2026 θα υπάρξει αύξηση του φόρου επί των διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών από 21% σε 40% και κατάργηση του φόρου επί του μπίνγκο από το τρέχον ποσοστό του 10%», ανέφερε η OBR.

«Από τον Απρίλιο του 2027, θα εισαχθεί ένας νέος συντελεστής γενικού φόρου στοιχημάτων για τα διαδικτυακά στοιχήματα στο 25%, εξαιρουμένων των αυτόματων τερματικών στοιχηματισμού (self-service betting terminals), του spread betting, των ομαδικών στοιχημάτων (pool bets) και των ιπποδρομιών».