#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση
Τετάρτη ημέρα ανόδου στη Wall Street - Άλμα 1% για τον χρυσό

ΕΕ κατά Shein: Ζητά να αποσυρθούν κούκλες του σεξ με παιδική μορφή

Στο μικροσκόπιο των ρυθμιστικών αρχών η κινεζική εταιρεία: να διασφαλιστεί ότι οι ανήλικοι δεν εκτίθενται σε ακατάλληλο περιεχόμενο και να αποτραπεί η κυκλοφορία παράνομων προϊόντων. Πρωτοβουλία της Γαλλίας.

ΕΕ κατά Shein: Ζητά να αποσυρθούν κούκλες του σεξ με παιδική μορφή

Δημοσιεύθηκε: 26 Νοεμβρίου 2025 - 16:49

Η Shein δέχεται πιέσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να μην πουλά κούκλες του σεξ με παιδική μορφή, καθώς και όπλα, μετά την αναφορά των εν λόγω προϊόντων από τις γαλλικές αρχές προ ημερών.

Οι ρυθμιστικές αρχές ζήτησαν από τον γίγαντα του ηλεκτρονικού εμπορίου λεπτομερείς πληροφορίες και εσωτερικά έγγραφα σχετικά με το πώς διασφαλίζει ότι οι ανήλικοι δεν εκτίθενται σε περιεχόμενο ακατάλληλο για την ηλικία τους και πώς αποτρέπει την κυκλοφορία παράνομων προϊόντων. Παράλληλα, η Shein κέρδισε σύντομη αναστολή στη Γαλλία από τις προσπάθειες της κυβέρνησης να αναστείλει τις δραστηριότητές της.

Η Επιτροπή δήλωσε ότι «υποψιάζεται πως το σύστημα της Shein ενδέχεται να αποτελεί συστημικό κίνδυνο για τους καταναλωτές σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση», μετά τις αναφορές στη Γαλλία.

Η γαλλική κυβέρνηση, η οποία επιδιώκει την απαγόρευση της Shein για τρεις μήνες μετά τις πωλήσεις των επίμαχων ειδών, δήλωσε ότι ζήτησε αναβολή καθώς οι δικηγόροι της εταιρείας είχαν στείλει τα επιχειρήματά τους καθυστερημένα. Η ακρόαση επαναπρογραμματίστηκε για τις 5 Δεκεμβρίου.

«Η κυβέρνηση ζήτησε αναβολή σήμερα το πρωί, γεγονός που δείχνει ότι δεν αισθάνονται άνετα με την υπόθεση», δήλωσε στους δημοσιογράφους μετά την απόφαση η Ζουλιά Μπομπαρντιέ, δικηγόρος της Shein. «Πρόκειται για μια πλήρη ανατροπή».

Η εισαγγελία δήλωσε στο δικαστήριο ότι δεν θα υποστηρίξει το αίτημα της κυβέρνησης να ανασταλεί η λειτουργία της κινεζικής Shein.

Ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Ρολάν Λεσκίρ χαιρέτισε την απόφαση της Επιτροπής, λέγοντας ότι η διαδικασία προέκυψε από αναφορές που έστειλαν οι γαλλικές αρχές και θα μπορούσε «ενδεχομένως να οδηγήσει» σε επίσημη έρευνα για την εταιρεία. Η Shein αρνήθηκε να σχολιάσει την ανακοίνωση της επιτροπής.

Ιδρυθείσα στην Κίνα και με έδρα στη Σιγκαπούρη, η Shein έχει αντιμετωπίσει έντονες πολιτικές πιέσεις από τότε που άνοιξε το πρώτο της φυσικό κατάστημα στο κέντρο του Παρισιού. Κυβερνητικοί αξιωματούχοι την έχουν κατηγορήσει, όπως και άλλες πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, κυρίως κινεζικές, που αποστέλλουν φθηνά ρούχα και άλλα αγαθά σε πελάτες, ότι πωλούν παράνομα προϊόντα και υπονομεύουν τις εγχώριες επιχειρήσεις.

Η πολύπλευρη εκστρατεία της Γαλλίας κατά της Shein υπογραμμίζει ότι η εταιρεία έχει γίνει πολιτικός στόχος, τη στιγμή που η κυβέρνηση αγωνίζεται να καταλήξει σε συμβιβασμό για τον προϋπολογισμό. Τουλάχιστον τρία υπουργεία -Οικονομικών, Εσωτερικών και Ψηφιακής Πολιτικής- έχουν ασχοληθεί με το θέμα, ενώ η εταιρεία έχει επίσης κληθεί για ανάκριση στην Εθνοσυνέλευση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΕ: Αυστηρότερα μέτρα κατά της Shein ζητούν Κομισιόν και Ευρωκοινοβούλιο

Τρίμηνη αναστολή λειτουργίας της ιστοσελίδας του Shein επιδιώκει το Παρίσι

Η Κίνα κάνει αδύνατο το εμπόριο και η Ευρώπη υποφέρει

Επικύρωσε την καταδίκη Σαρκοζί το Ανώτατο Δικαστήριο της Γαλλίας

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο