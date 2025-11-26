ΕΕ κατά Shein: Ζητά να αποσυρθούν κούκλες του σεξ με παιδική μορφή

Η Shein δέχεται πιέσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να μην πουλά κούκλες του σεξ με παιδική μορφή, καθώς και όπλα, μετά την αναφορά των εν λόγω προϊόντων από τις γαλλικές αρχές προ ημερών.

Οι ρυθμιστικές αρχές ζήτησαν από τον γίγαντα του ηλεκτρονικού εμπορίου λεπτομερείς πληροφορίες και εσωτερικά έγγραφα σχετικά με το πώς διασφαλίζει ότι οι ανήλικοι δεν εκτίθενται σε περιεχόμενο ακατάλληλο για την ηλικία τους και πώς αποτρέπει την κυκλοφορία παράνομων προϊόντων. Παράλληλα, η Shein κέρδισε σύντομη αναστολή στη Γαλλία από τις προσπάθειες της κυβέρνησης να αναστείλει τις δραστηριότητές της.

Η Επιτροπή δήλωσε ότι «υποψιάζεται πως το σύστημα της Shein ενδέχεται να αποτελεί συστημικό κίνδυνο για τους καταναλωτές σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση», μετά τις αναφορές στη Γαλλία.

Η γαλλική κυβέρνηση, η οποία επιδιώκει την απαγόρευση της Shein για τρεις μήνες μετά τις πωλήσεις των επίμαχων ειδών, δήλωσε ότι ζήτησε αναβολή καθώς οι δικηγόροι της εταιρείας είχαν στείλει τα επιχειρήματά τους καθυστερημένα. Η ακρόαση επαναπρογραμματίστηκε για τις 5 Δεκεμβρίου.

«Η κυβέρνηση ζήτησε αναβολή σήμερα το πρωί, γεγονός που δείχνει ότι δεν αισθάνονται άνετα με την υπόθεση», δήλωσε στους δημοσιογράφους μετά την απόφαση η Ζουλιά Μπομπαρντιέ, δικηγόρος της Shein. «Πρόκειται για μια πλήρη ανατροπή».

Η εισαγγελία δήλωσε στο δικαστήριο ότι δεν θα υποστηρίξει το αίτημα της κυβέρνησης να ανασταλεί η λειτουργία της κινεζικής Shein.

Ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Ρολάν Λεσκίρ χαιρέτισε την απόφαση της Επιτροπής, λέγοντας ότι η διαδικασία προέκυψε από αναφορές που έστειλαν οι γαλλικές αρχές και θα μπορούσε «ενδεχομένως να οδηγήσει» σε επίσημη έρευνα για την εταιρεία. Η Shein αρνήθηκε να σχολιάσει την ανακοίνωση της επιτροπής.

Ιδρυθείσα στην Κίνα και με έδρα στη Σιγκαπούρη, η Shein έχει αντιμετωπίσει έντονες πολιτικές πιέσεις από τότε που άνοιξε το πρώτο της φυσικό κατάστημα στο κέντρο του Παρισιού. Κυβερνητικοί αξιωματούχοι την έχουν κατηγορήσει, όπως και άλλες πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, κυρίως κινεζικές, που αποστέλλουν φθηνά ρούχα και άλλα αγαθά σε πελάτες, ότι πωλούν παράνομα προϊόντα και υπονομεύουν τις εγχώριες επιχειρήσεις.

Η πολύπλευρη εκστρατεία της Γαλλίας κατά της Shein υπογραμμίζει ότι η εταιρεία έχει γίνει πολιτικός στόχος, τη στιγμή που η κυβέρνηση αγωνίζεται να καταλήξει σε συμβιβασμό για τον προϋπολογισμό. Τουλάχιστον τρία υπουργεία -Οικονομικών, Εσωτερικών και Ψηφιακής Πολιτικής- έχουν ασχοληθεί με το θέμα, ενώ η εταιρεία έχει επίσης κληθεί για ανάκριση στην Εθνοσυνέλευση.