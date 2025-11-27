Τραμπ: Τρομοκρατική πράξη η επίθεση κατά των εθνοφρουρών

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, καταδίκασε την Τετάρτη την επίθεση κατά δύο στρατιωτών της Εθνοφρουράς λίγα τετράγωνα από τον Λευκό Οίκο, χαρακτηρίζοντάς την ως «τρομοκρατική πράξη» και δήλωσε ότι ο δράστης είναι μετανάστης από το Αφγανιστάν.

«Αυτή η αποτρόπαια επίθεση ήταν πράξη κακίας, πράξη μίσους και πράξη τρομοκρατίας», είπε ο Τραμπ, σε έκτακτη δήλωσή του το βράδυ της Τετάρτης, ενώ δεσμεύτηκε ότι η κυβέρνησή του θα «επανεξετάσει κάθε ξένο που εισήλθε στη χώρα μας από το Αφγανιστάν» κατά τη διάρκεια της προεδρίας του προκατόχου του, Τζο Μπάιντεν.

«Αν δεν αγαπούν τη χώρα μας, δεν τους θέλουμε», δήλωσε, χαρακτηρίζοντας την επίθεση «έγκλημα κατά ολόκληρου του έθνους».

Λίγες ώρες αργότερα, η αμερικανική υπηρεσία ιθαγένειας και μετανάστευσης (USCIS) ανακοίνωσε μέσω X ότι μετά την επίθεση σταμάτησε κάθε επεξεργασία αιτήσεων μετανάστευσης υπηκόων του Αφγανιστάν επ’ αόριστον, ενόψει επανεξέτασης «των πρωτοκόλλων ασφαλείας και ελέγχου».

Το περιστατικό

Δύο μέλη της Εθνοφρουράς της Δυτικής Βιρτζίνια που είχαν αναπτυχθεί στην Ουάσινγκτον τραυματίστηκαν σοβαρά την Τετάρτη το απόγευμα σε ενέδρα λίγα τετράγωνα από τον Λευκό Οίκο, σε μια πράξη βίας που η δήμαρχος χαρακτήρισε στοχευμένη επίθεση.

Ένας ύποπτος έχει συλληφθεί, ενώ τα κίνητρα του παραμένουν ακόμη άγνωστα. Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, καθώς πυροβολήθηκε κατά τη διάρκεια του συμβάντος.

«Προς το παρόν, δεν έχουμε άλλους υπόπτους. Έχουμε εξετάσει το βίντεο από την περιοχή. Όπως είπα, φαίνεται ότι ήταν ένας μοναχικός ένοπλος που σήκωσε το όπλο του και έστησε ενέδρα στα μέλη της Εθνικής Φρουράς, και συνελήφθη γρήγορα από άλλα μέλη της Εθνικής Φρουράς», πρόσθεσε.

Ο Διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, και η δήμαρχος της Ουάσινγκτον, Μιούριελ Μπάουζερ, δήλωσαν ότι οι δύο στρατιώτες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Το σπάνιο περιστατικό έρχεται την παραμονή της Ημέρας των Ευχαριστιών και εντείνει τη δημόσια συζήτηση γύρω από την παρουσία στρατευμάτων στην πρωτεύουσα και άλλες πόλεις των ΗΠΑ. Η παρουσία της Εθνοφρουράς έχει προκαλέσει έντονες διαμάχες, δικαστικές προσφυγές και ευρύτερες πολιτικές συζητήσεις σχετικά με τη χρήση στρατιωτικών μέτρων από την κυβέρνηση Τραμπ για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, που οι αξιωματούχοι περιγράφουν ως ανεξέλεγκτη.

Τραμπ: Θα πληρώσει ακριβά

Αμέσως μετά την επίθεση ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social τόνισε ότι «το κτήνος που το έκανε αυτό θα πληρώσει πολύ ακριβά».

«Ο Θεός να ευλογεί την υπέροχη Εθνοφρουρά μας, καθώς και όλους τους στρατιωτικούς και τις δυνάμεις επιβολής του νόμου. Είναι πραγματικά υπέροχοι άνθρωποι. Εγώ, ως Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, και όλοι όσοι συνδέονται με το Γραφείο της Προεδρίας, είμαστε μαζί σας!».

Η Εθνοφρουρά έχει αναπτυχθεί στην Ουάσινγκτον, με 2.188 μέλη να έχουν αποσπαστεί στην πρωτεύουσα, στο πλαίσιο της ομοσπονδιακής «κατάληψης» της πόλης μετά τα γεγονότα από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τον Αύγουστο.

ΜΜΕ: Μετανάστης από το Αφγανιστάν ο ύποπτος για την επίθεση κοντά στον Λευκό Οίκο

Λίγη ώρα πριν από το σύντομο διάγγελμά του του Ντόναλντ Τραμπ από τη Φλόριντα, όπου πήγε να περάσει το τριήμερο της γιορτής των Ευχαριστιών αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο άνδρας που πυροβόλησε και τραυμάτισε σοβαρά δύο μέλη της Εθνοφρουράς κοντά στον Λευκό Οίκο είναι μετανάστης από το Αφγανιστάν, ο οποίος εισήλθε στις ΗΠΑ το 2021.

Μέσα όπως το NBC και η Washington Post μεταδίδουν ότι αξιωματούχοι επιβολής του νόμου και πηγές κοντά στις έρευνες ταυτοποίησαν τον ύποπτο ως Αφγανό υπήκοο, ο οποίος διέμενε στην Πολιτεία της Ουάσινγκτον μετά την άφιξή του στις ΗΠΑ. Το NBC αναφέρει ότι το FBI διερευνά την επίθεση ως πιθανή τρομοκρατική ενέργεια.

Πιτ Χέγκσεθ: Ο Τραμπ ζήτησε 500 επιπλέον μέλη της Εθνοφρουράς στην Ουάσιγκτον

Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Δομινικανή Δημοκρατία, ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε ότι η ένοπλη επίθεση ήταν «μια δειλή, άνανδρη πράξη, που στοχεύει το καλύτερο της Αμερικής».

Προσθέτει ότι «αυτό συνέβη λίγα βήματα μακριά από τον Λευκό Οίκο… γι’ αυτό ο Πρόεδρος Τραμπ μου ζήτησε και θα ζητήσω από τον υπουργό Άμυνας να προσθέσει 500 επιπλέον μέλη της Εθνικής Φρουράς στην Ουάσιγκτον. Αυτό θα ενισχύσει μόνο την αποφασιστικότητά μας».

Πηγή: AFP, Reuters, ertnews.gr