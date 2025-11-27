Η ΕΚΤ βλέπει το τέλος του κύκλου μειώσεων επιτοκίων

Οι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δεν βιάζονταν να μειώσουν τα επιτόκια όταν συναντήθηκαν τον περασμένο μήνα, καθώς η αβεβαιότητα παρέμενε εξαιρετικά υψηλή και ήταν πιθανό να μην χρειαστεί περαιτέρω χαλάρωση, σύμφωνα με τα πρακτικά της συνεδρίασης της 29-30 Οκτωβρίου που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη.

Η ΕΚΤ διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια στη συνεδρίαση, υποστηρίζοντας ότι η νομισματική πολιτική βρισκόταν σε «καλό σημείο», καθώς η οικονομία έδειχνε ανθεκτικότητα και ο πληθωρισμός βρισκόταν σταθερά στον στόχο.

Τούτο ενίσχυσε την εμπιστοσύνη των επενδυτών ότι δεν επρόκειτο να υπάρξει νέα μείωση επιτοκίων φέτος και οι αγορές πλέον προβλέπουν μόλις 30% πιθανότητα για περισσότερη χαλάρωση το 2026.

«Το τρέχον επίπεδο των επιτοκίων θα πρέπει να θεωρείται αρκετά ισχυρό για τη διαχείριση των κραδασμών» ανέφερε η ΕΚΤ στα πρακτικά της συνεδρίασης του Οκτωβρίου.

Ορισμένοι μάλιστα πίστευαν ότι η ΕΚΤ ίσως είχε ολοκληρώσει τον κύκλο μειώσεων επιτοκίων.

«Διατυπώθηκε η άποψη ότι ο κύκλος μειώσεων επιτοκίων είχε φτάσει στο τέλος του, καθώς οι τρέχουσες ευνοϊκές προοπτικές ήταν πιθανό να διατηρηθούν» τονίζεται στα πρακτικά σύμφωνα με το Reuters.

Οι ενδείξεις δείχνουν ότι η ευρωζώνη συνεχίζει να αναπτύσσεται, αν και με μη εντυπωσιακό ρυθμό, και ο πληθωρισμός παραμένει σταθερά γύρω από τον στόχο του 2% της ΕΚΤ.