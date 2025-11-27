Αυστηρότερη γραμμή στο μεταναστευτικό υιοθετεί η Ιρλανδία

Aκόμα μια χώρα στη μακρά λίστα των ευρωπαϊκών κρατών που δυσκολεύουν την είσοδο των μεταναστών γίνεται και η Ιρλανδία. Οι δηλώσεις, ξεκάθαρες ή μη, έδωσαν την κατεύθυνση που θέλει να ακολουθήσει η χώρα: «Τα ποσοστά των αιτούντων άσυλο είναι "πολύ υψηλά" και επιθυμούμε να επιβραδύνουμε τον ρυθμό αύξησης του πληθυσμού της Ιρλανδίας».

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης Τζον Ο’ Κάλαχαν έκανε χθες τις σχετικές ανακοινώσεις, αφού έλαβε το πράσινο φως από την κυβέρνηση ώστε να αυστηροποιήσει τη μεταναστευτική πολιτική και να θέσει νέους όρους.

Ποια είναι τα νέα, αυστηρότερα μέτρα

Σύμφωνα με τον αρμόδιο υπουργό, «δεν είναι στο στόχαστρο οι αιτούντες άσυλο». Όμως, τα νέα μέτρα δείχνουν το αντίθετο. Σύμφωνα με τη σελίδα της ιρλανδικής κυβέρνησης, γίνεται «διεξοδική» αναθεώρηση στην επανένωση οικογενειών, η οποία θα γίνεται αποδεκτή μόνο αν όσοι βρίσκονται υπό το καθεστώς διεθνούς προστασίας μπορούν να αποδείξουν ότι έχουν επαρκείς πόρους για να στηρίξουν τα μέλη της οικογένειάς τους, με μεικτό μισθό που θα πρέπει να ξεπερνά τις 44.300 ευρώ.

Επιπλέον, αναθεωρήσεις κλειδιά είναι: οι ένοικοι καταλυμάτων διεθνούς προστασίας θα πρέπει να καταβάλλουν εβδομαδιαία στο κράτος ποσό από 15 έως 238 ευρώ, ανάλογα τις απολαβές τους, κάτι που υπολογίζεται ότι θα ανέρχεται στο 10% έως και 40% των εισοδημάτων.

Παράλληλα, το δικαίωμα για υπηκοότητα αυστηροποιείται, και πλέον θα κατοχυρώνεται στα πέντε έτη αντί για τρία, που ήταν μέχρι τώρα, με την προϋπόθεση μάλιστα να μην έχουν ζητηθεί κρατικά επιδόματα για τουλάχιστον δύο χρόνια πριν από την υποβολή της αίτησης.

Επίσης, το κράτος θα αποκτήσει μεγαλύτερη εξουσία ώστε να μπορεί να ανακαλέσει το άσυλο αν θεωρηθεί ότι κάποιος αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια της χώρας ή έχει καταδικαστεί για σοβαρό αδίκημα.

Το «καμπανάκι» για τις αλλαγές

Σύμφωνα με τον Ο' Κάλαχαν, το σύστημα ασύλου της χώρας πρέπει να γίνει πιο «αποτελεσματικό», με απώτερο σκοπό «να διασφαλιστεί η ακεραιότητα και η εμπιστοσύνη του λαού».

Σύμφωνα με τα στοιχεία, προπανδημικά 3.000 με 4.000 άνθρωποι έκαναν αίτηση ασύλου ετησίως, αριθμός σημαντικά μικρότερος από τις 45.000 αιτήσεις που έγιναν τα τελευταία τρία χρόνια μαζί. Παράλληλα, οι καθαρές μεταναστευτικές ροές στην Ιρλανδία σχεδόν διπλασιάστηκαν από το 2022, σε σύγκριση με τα προ πανδημίας επίπεδα, με μέσο όρο 72.000 ατόμων ετησίως.

Ο υπουργός δήλωσε ότι το 87% των αιτούντων έχει διασχίσει τα σύνορα από τη Βόρεια Ιρλανδία, ωστόσο απέκλεισε συμφωνία επιστροφών με το Ηνωμένο Βασίλειο.

