Περού: Ο πρώην πρόεδρος Πέδρο Καστίγιο καταδικάστηκε σε κάθειρξη άνω των 11 ετών

Η εισαγγελία είχε ζητήσει την καταδίκη του σε κάθειρξη 34 ετών για το σύνολο των κατηγοριών.

Δημοσιεύθηκε: 27 Νοεμβρίου 2025 - 23:17

Ο Πέδρο Καστίγιο, πρώην πρόεδρος του Περού (2021-2022), καταδικάστηκε σήμερα σε κάθειρξη 11½ ετών για «εξέγερση», αφού επιχείρησε να διαλύσει το Κογκρέσο το οποίο ετοιμαζόταν να κινήσει διαδικασία καθαίρεσής του εξαιτίας κατηγοριών σε υπόθεση διαφθοράς. Απαλλάχθηκε όμως από τις κατηγορίες περί κατάχρησης εξουσίας και διασάλευσης της δημόσιας τάξης.

Το δικαστήριο «καταδικάζει τον Χοσέ Πέδρο Καστίγιο Τερόνες ως συναυτουργό εγκλήματος κατά των εξουσιών του Κράτους και της συνταγματικής τάξης, στο πλαίσιο συνωμοσίας για εξέγερση», αναφέρει η ετυμηγορία.

Προφυλακισμένος από τον Δεκέμβριο του 2022, ο 56χρονος Πέδρο Καστίγιο θα εκτίσει την ποινή του σε ειδική φυλακή όπου κρατούνται άλλοι τρεις πρώην πρόεδροι του Περού: ο Αλεχάντρο Τολέδο (2001-2006), ο Ογιάντα Ουμάλα (2011-2016) και ο Μαρτίν Βισκάρα (2011-2014). Ο Βισκάρα καταδικάστηκε χθες Τετάρτη σε κάθειρξη 14 ετών για υπόθεση διαφθοράς την εποχή που ήταν περιφερειάρχης της Μοκέγουα, στις αρχές της δεκαετίας του 2010.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

