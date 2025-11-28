Σε υψηλό 9 μηνών ο πληθωρισμός στη Γερμανία

Ο πληθωρισμός στη Γερμανία αυξήθηκε απροσδόκητα στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων εννέα μηνών, υπενθυμίζοντας -πριν από την τελευταία συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το έτος- ότι παραμένουν οι κίνδυνοι για τη σταθερότητα των τιμών.

Ο δείκτης διαμορφώθηκε στο 2,6% τον Νοέμβριο, από 2,3% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η στατιστική υπηρεσία της χώρας. Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg προέβλεπαν μικρότερη αύξηση, στο 2,4%.

Η έκθεση ολοκληρώνει τις ενημερώσεις για τον πληθωρισμό από τις τέσσερις κορυφαίες οικονομίες της ευρωζώνης, συμβάλλοντας στην ενημέρωση των αξιωματούχων καθώς προετοιμάζονται να καθορίσουν τα επιτόκια σε τρεις εβδομάδες. Οι πιέσεις στις τιμές ήταν ασθενέστερες από τις αναμενόμενες στη Γαλλία (0,8%) και την Ιταλία (1,2%) και ισχυρότερες στην Ισπανία, ενώ η πρόβλεψη για τον πληθωρισμό των 20 κρατών της ευρωζώνης -που αναμένεται την Τρίτη- κυμαίνεται γύρω στο 2%.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής έχουν δηλώσει πρόσφατα ότι είναι ικανοποιημένοι με τις προοπτικές και δεν είναι διατεθειμένοι να προσαρμόσουν το κόστος δανεισμού προς το παρόν. Ο επικεφαλής οικονομολόγος Φίλιπ Λέιν δήλωσε τη βεβαιότητα των συναδέλφων του πως η συγκράτηση των μισθολογικών αυξήσεων θα συμβάλει στον βιώσιμο, εντός στόχου, πληθωρισμό.

«Εξακολουθούμε να βλέπουμε τον πληθωρισμό της Γερμανίας σε σταθερά καθοδική τροχιά, παρά την ισχυρότερη από την αναμενόμενη αύξηση του Νοεμβρίου, η οποία πιθανότατα οφείλεται στην ασταθή συνιστώσα του κόστους ταξιδίων. Αναμένουμε ότι η αύξηση των τιμών θα υποχωρήσει κάτω από το 2% το επόμενο έτος. Ο πληθωρισμός των υπηρεσιών ενδέχεται να παραμείνει υψηλός, αλλά πιθανότατα θα μειωθεί σταδιακά το 2026», αναφέρει το Bloomberg.

Ωστόσο, οι ανησυχίες παραμένουν. Το κόστος των υπηρεσιών και των τροφίμων εξακολουθεί να αυξάνεται ραγδαία και έρευνα της ΕΚΤ που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή έδειξε ότι οι προσδοκίες των καταναλωτών για τις τιμές τους επόμενους 12 μήνες αυξήθηκαν στο 2,8% τον Οκτώβριο, από 2,7% τον προηγούμενο μήνα. Παρέμειναν αμετάβλητες, αν και πάνω από τον στόχο της ΕΚΤ, για τα επόμενα τρία και πέντε χρόνια.

Η αύξηση του γερμανικού πληθωρισμού αυτό τον μήνα πιθανότατα οφείλεται σε οργανωμένες διακοπές και στην αύξηση του κόστους καυσίμων, σύμφωνα με το Bloomberg, και λιγότερο στις τιμές των τροφίμων.

Ακόμα κι έτσι, η ευρύτερη τάση υποδηλώνει σταθερή αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, ενώ προβλέπεται ότι ο γερμανικός πληθωρισμός θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στο 2,3% το 2025 και θα παραμείνει κάτω από το 2% έως το 2026.