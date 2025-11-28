#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Παραιτήθηκε το δεξί χέρι του Ζελένσκι, ο Αντρίι Γερμάκ

Παραιτήθηκε ο επικεφαλής του ουκρανικού προεδρικού γραφείου. Το πρωί είχε πραγματοποιηθεί έφοδος των αρχών καταπολέμησης της διαφθοράς στο σπίτι του. Έκκληση Ζελένσκι για ενότητα.

Παραιτήθηκε το δεξί χέρι του Ζελένσκι, ο Αντρίι Γερμάκ

Δημοσιεύθηκε: 28 Νοεμβρίου 2025 - 17:27

Η Ρωσία θέλει η Ουκρανία να κάνει λάθη, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι ανακοινώνοντας την παραίτηση του επικεφαλής του προεδρικού γραφείο Αντρίι Γερμάκ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε παράλληλα ότι η Ουκρανία δεν πρέπει να χάσει την ενότητά της. 

Ο τέως ισχυρός προσωπάρχης του Ζελένσκι ήταν ο βασικός διαπραγματευτής της Ουκρανίας στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ. 

Ο Ζελένσκι ανέφερε ακόμα ότι οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ για την ειρηνευτική συμφωνία θα λάβουν χώρα στο άμεσο μέλλον. 

Νωρίτερα την Τρίτη, το Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς (NABU) της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι διεξήγαγε έρευνες στο σπίτι του Γερμάκ.

Ο Γερμάκ ερευνάται από το NABU σε μια υπόθεση διαφθοράς που αφορά το κρατικό μονοπώλιο πυρηνικής ενέργειας Energoatom, τη μεγαλύτερη έρευνα διαφθοράς κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Ζελένσκι. Οκτώ ύποπτοι έχουν κατηγορηθεί στην υπόθεση Energoatom, και ο Τιμούρ Μίντιχ, στενός συνεργάτης του προέδρου, φέρεται ως ο επικεφαλής.

«Σήμερα, το NABU και η Ειδική Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς (SAPO) πραγματοποιούν πράγματι διαδικαστικές ενέργειες στο σπίτι μου», έγραψε ο Γερμάκ στο Telegram. «Οι ερευνητές δεν αντιμετωπίζουν κανένα εμπόδιο. Τους έχει δοθεί πλήρης πρόσβαση στο διαμέρισμα και οι δικηγόροι μου είναι παρόντες στο χώρο και συνεργάζονται με τις διωκτικές αρχές. Παρέχω πλήρη συνεργασία από την πλευρά μου».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Oυκρανία: «Θέμα χρόνου» οι κατηγορίες για διαφθορά στο δεξί χέρι του Ζελένσκι

Tραμπ: Είμαστε κοντά σε συμφωνία με την Ουκρανία

Στην αυλή Ζελένσκι οι έρευνες για διαφθορά στην Ουκρανία

Διαπραγματεύσεις-θρίλερ για Ουκρανία, οι πληροφορίες για συμφωνία

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο