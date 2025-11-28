Παραιτήθηκε το δεξί χέρι του Ζελένσκι, ο Αντρίι Γερμάκ

Η Ρωσία θέλει η Ουκρανία να κάνει λάθη, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι ανακοινώνοντας την παραίτηση του επικεφαλής του προεδρικού γραφείο Αντρίι Γερμάκ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε παράλληλα ότι η Ουκρανία δεν πρέπει να χάσει την ενότητά της.

Ο τέως ισχυρός προσωπάρχης του Ζελένσκι ήταν ο βασικός διαπραγματευτής της Ουκρανίας στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ.

Ο Ζελένσκι ανέφερε ακόμα ότι οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ για την ειρηνευτική συμφωνία θα λάβουν χώρα στο άμεσο μέλλον.

Νωρίτερα την Τρίτη, το Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς (NABU) της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι διεξήγαγε έρευνες στο σπίτι του Γερμάκ.

Ο Γερμάκ ερευνάται από το NABU σε μια υπόθεση διαφθοράς που αφορά το κρατικό μονοπώλιο πυρηνικής ενέργειας Energoatom, τη μεγαλύτερη έρευνα διαφθοράς κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Ζελένσκι. Οκτώ ύποπτοι έχουν κατηγορηθεί στην υπόθεση Energoatom, και ο Τιμούρ Μίντιχ, στενός συνεργάτης του προέδρου, φέρεται ως ο επικεφαλής.

«Σήμερα, το NABU και η Ειδική Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς (SAPO) πραγματοποιούν πράγματι διαδικαστικές ενέργειες στο σπίτι μου», έγραψε ο Γερμάκ στο Telegram. «Οι ερευνητές δεν αντιμετωπίζουν κανένα εμπόδιο. Τους έχει δοθεί πλήρης πρόσβαση στο διαμέρισμα και οι δικηγόροι μου είναι παρόντες στο χώρο και συνεργάζονται με τις διωκτικές αρχές. Παρέχω πλήρη συνεργασία από την πλευρά μου».