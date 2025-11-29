#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Συνάντηση Ρούμπιο-Γουίτκοφ με Ουκρανούς την Κυριακή στη Φλόριντα

Επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας ο γραμματέας του συμβουλίου ασφαλείας Ρουστέμ Ουμέροφ. Θα συμμετάσχει και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Τραμπ. «Γρήγορα βήματα για να τελειώσει ο πόλεμος».

Συνάντηση Ρούμπιο-Γουίτκοφ με Ουκρανούς την Κυριακή στη Φλόριντα

Δημοσιεύθηκε: 29 Νοεμβρίου 2025 - 20:52

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, θα συναντηθούν με Ουκρανούς αξιωματούχους την Κυριακή στη Φλόριντα, δήλωσε στο Reuters ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος, μετά την αναχώρηση της ουκρανικής αντιπροσωπείας προς τις ΗΠΑ για να συνεχίσει τις συνομιλίες για συμφωνία τερματισμού του πολέμου.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε νωρίτερα ότι αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον γραμματέα του συμβουλίου ασφαλείας Ρουστέμ Ουμέροφ βρίσκεται ήδη καθ' οδόν προς τις ΗΠΑ, προκειμένου να συνεχίσει τις συνομιλίες για συμφωνία ώστε να τελειώσει ο πόλεμος της Ρωσίας.

«Ο Ρουστέμ έδωσε αναφορά σήμερα, και η αποστολή είναι σαφής: να επεξεργαστούν γρήγορα και ουσιαστικά τα βήματα που χρειάζονται προκειμένου να τελειώσει ο πόλεμος», έγραψε ο Ζελένσκι στην πλατφόρμα X.

Ο Ζελένσκι δήλωσε πως αναμένει ότι τα αποτελέσματα των προηγούμενων συναντήσεων με τις ΗΠΑ στη Γενεύη θα «καταλήξουν» αύριο Κυριακή.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

WSJ: Ρωσία-ΗΠΑ σχεδιάζουν business στην πλάτη Ουκρανίας και Ευρώπης

Τραμπ: Πρόθυμος να αναγνωρίσει τα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη ως ρωσικά

Ουκρανική αντιπροσωπεία είναι καθ΄οδόν προς τις ΗΠΑ για συνομιλίες

Χαλαρώνει το χρονοδιάγραμμα για το Ουκρανικό, πρόοδο καταγράφει ο Ρούμπιο

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο