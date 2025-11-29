Συνάντηση Ρούμπιο-Γουίτκοφ με Ουκρανούς την Κυριακή στη Φλόριντα

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, θα συναντηθούν με Ουκρανούς αξιωματούχους την Κυριακή στη Φλόριντα, δήλωσε στο Reuters ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος, μετά την αναχώρηση της ουκρανικής αντιπροσωπείας προς τις ΗΠΑ για να συνεχίσει τις συνομιλίες για συμφωνία τερματισμού του πολέμου.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε νωρίτερα ότι αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον γραμματέα του συμβουλίου ασφαλείας Ρουστέμ Ουμέροφ βρίσκεται ήδη καθ' οδόν προς τις ΗΠΑ, προκειμένου να συνεχίσει τις συνομιλίες για συμφωνία ώστε να τελειώσει ο πόλεμος της Ρωσίας.

«Ο Ρουστέμ έδωσε αναφορά σήμερα, και η αποστολή είναι σαφής: να επεξεργαστούν γρήγορα και ουσιαστικά τα βήματα που χρειάζονται προκειμένου να τελειώσει ο πόλεμος», έγραψε ο Ζελένσκι στην πλατφόρμα X.

Ο Ζελένσκι δήλωσε πως αναμένει ότι τα αποτελέσματα των προηγούμενων συναντήσεων με τις ΗΠΑ στη Γενεύη θα «καταλήξουν» αύριο Κυριακή.