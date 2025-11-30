Σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις Ρούμπιο-Γουίτκοφ με Ουκρανούς στη Φλόριντα

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνάντηση ανάμεσα στην ουκρανική αντιπροσωπεία και υψηλόβαθμους αξιωματούχους των ΗΠΑ στη Φλόριντα, όπως μετέδωσε το Reuters.

Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι αναμένει πως οι συνεχιζόμενες συνομιλίες με Ουκρανούς αξιωματούχους θα αποφέρουν «ακόμη μεγαλύτερη πρόοδο» προς την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης με τη Ρωσία.

Μιλώντας από το Χαλαντέιλ Μπιτς της Φλόριντα, όπου πραγματοποιούνται οι συζητήσεις, ο Ρούμπιο ανέφερε ότι οι συνομιλίες στοχεύουν όχι μόνο στην επίτευξη ειρήνης, αλλά και στη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης κυριαρχίας και σταθερότητας της Ουκρανίας.

«Δεν πρόκειται μόνο για ειρηνευτικές συμφωνίες», είπε ο Ρούμπιο. «Πρόκειται για τη δημιουργία ενός δρόμου προς το μέλλον που θα αφήσει την Ουκρανία κυρίαρχη, ανεξάρτητη και ευημερούσα — και έτσι αναμένουμε να σημειώσουμε ακόμη μεγαλύτερη πρόοδο σήμερα».

Οι συναντήσεις ακολουθούν μια σειρά διπλωματικών επαφών μεταξύ Ουάσιγκτον και Κιέβου τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς οι δύο πλευρές εργάζονται για τη διαμόρφωση ενός πλαισίου για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και την ανοικοδόμηση του μέλλοντος της Ουκρανίας.

Δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί λεπτομέρειες σχετικά με τις συγκεκριμένες προτάσεις που συζητούνται, αλλά Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν επισημάνει ότι στο τραπέζι βρίσκονται οι εγγυήσεις ασφαλείας, η οικονομική ανάκαμψη και οι μεταρρυθμίσεις στη διακυβέρνηση.

Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων βρίσκεται ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε νωρίτερα ότι αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον γραμματέα του συμβουλίου ασφαλείας Ρουστέμ Ουμέροφ βρίσκεται ήδη καθ' οδόν προς τις ΗΠΑ, προκειμένου να συνεχίσει τις συνομιλίες για συμφωνία ώστε να τελειώσει ο πόλεμος της Ρωσίας.

«Ο Ρουστέμ έδωσε αναφορά σήμερα, και η αποστολή είναι σαφής: να επεξεργαστούν γρήγορα και ουσιαστικά τα βήματα που χρειάζονται προκειμένου να τελειώσει ο πόλεμος», έγραψε ο Ζελένσκι στην πλατφόρμα X.

Ο Ζελένσκι δήλωσε πως αναμένει ότι τα αποτελέσματα των προηγούμενων συναντήσεων με τις ΗΠΑ στη Γενεύη θα «καταλήξουν» την Κυριακή.

The Ukrainian delegation should already be in the United States by this evening, U.S. time. The dialogue based on the Geneva points will continue. Diplomacy remains active. The American side is demonstrating a constructive approach, and in the coming days it is feasible to flesh… pic.twitter.com/7eZC5c776w — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 29, 2025

«Η ουκρανική αντιπροσωπεία βρίσκεται στις ΗΠΑ. Ο διάλογος με βάση τα σημεία της Γενεύης θα συνεχιστεί. Η διπλωματία παραμένει ενεργή. Η αμερικανική πλευρά επιδεικνύει εποικοδομητική προσέγγιση και τις επόμενες ημέρες είναι εφικτό να καθοριστούν τα βήματα για να καθοριστεί ο τρόπος με τον οποίο θα τερματιστεί ο πόλεμος με αξιοπρέπεια. Η ουκρανική αντιπροσωπεία έχει τις απαραίτητες οδηγίες και αναμένω να εργαστεί σύμφωνα με τις σαφείς ουκρανικές προτεραιότητες», ανέφερε σε μήνυμά του ο Ζελένσκι.