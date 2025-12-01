Χάνουν έδαφος τα made in China αυτοκίνητα στην Ευρώπη

Οι Κινέζοι κατασκευαστές αυτοκινήτων έχασαν έδαφος στην Ευρώπη τον Οκτώβριο, υποχωρώντας από το ιστορικό μερίδιο αγοράς που είχαν κατακτήσει τον προηγούμενο μήνα.

Στις κατηγορίες υβριδικών, όπου εταιρείες όπως οι BYD και MG της SAIC Motor είχαν σημειώσει ισχυρή άνοδο, το συνολικό μερίδιό τους μειώθηκε κατά περίπου 3 ποσοστιαίες μονάδες, στο 12,6%, από το υψηλό του Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την Dataforce.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, οι νέες ταξινομήσεις ηλεκτρικών οχημάτων - βασική κατηγορία για τις κινεζικές μάρκες - υποχώρησαν στο 11,8% από 12,6% στην ΕΕ, τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Ελβετία) και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η πτώση οφείλεται κυρίως στη μείωση των πωλήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με τον Benjamin Kibies, αναλυτή της Dataforce. Στην υπόλοιπη αγορά, το μερίδιο της Κίνας συνέχισε να αυξάνεται, πρόσθεσε.

Παρά την πτώση, οι κινεζικές μάρκες σημείωσαν τον δεύτερο καλύτερο μήνα στην Ιστορία τους, με βάση το μερίδιο αγοράς των ηλεκτρικών και υβριδικών αυτοκινήτων και το συνολικό μερίδιο αγοράς στην περιοχή.

Source: Dataforce

Note: Based on unit sales in EU, EFTA countries + UK. Chinese brands include Polestar, DR, Evo, Chery-Ebro and Stellantis-Leapmotor ventures; Smart is excluded. Hybrids are with and without plugs.