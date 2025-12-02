#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Τρίτο μήνα έπεσαν οι πωλήσεις της BYD παρά τον «καυτό» Νοέμβριο

Η κινέζικη αυτοκινητοβιομηχανία είδε τις πωλήσεις της να κατηφορίζουν κατά 5,3%, παρά την περίοδο αυξημένης ζήτησης και τις επερχόμενες αλλαγές στη φορολογική απαλλαγή για τα ηλεκτρικά οχήματα.

Δημοσιεύθηκε: 2 Δεκεμβρίου 2025 - 18:52

Για τρίτο διαδοχικό μήνα έπεσαν οι πωλήσεις της BYD, καθώς η μεγαλύτερη κατασκευάστρια εταιρεία ηλεκτρικών οχημάτων στον κόσμο είναι αντιμέτωπη με τον εντεινόμενο ανταγωνισμό από τους ανταγωνιστές της που παράγουν δημοφιλή μοντέλα.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η εταιρεία παρέδωσε 480.186 οχήματα τον Νοέμβριο, σημειώνοντας πτώση 5,3% σε σχέση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους.

Η πτώση είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτη, καθώς έρχεται σε μια περίοδο που υποτίθεται ότι έχει ιδιαίτερα έντονη κίνηση και αυξημένες αγορές.

Οι καταναλωτές αναμένεται να συρρέουν στα εκθεσιακά κέντρα κατά το τελευταίο τρίμηνο, προκειμένου να κάνουν τις αγορές τους πριν από τη λήξη της πλήρους φορολογικής απαλλαγής για τα οχήματα νέας ενέργειας στις 31 Δεκεμβρίου.

