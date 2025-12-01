«Αναταράξεις» στην Airbus, νέο ελάττωμα στα A320

Η Airbus εντόπισε ένα πρόβλημα βιομηχανικής ποιότητας που επηρεάζει τα πάνελ της ατράκτου αρκετών δεκάδων αεροσκαφών της οικογένειας A320, σύμφωνα με πηγές του κλάδου.

Oπως μεταδίδει το Reuters, το υποψιαζόμενο ελάττωμα παραγωγής καθυστερεί ορισμένες παραδόσεις, αλλά δεν υπάρχουν άμεσες ενδείξεις ότι έχει επηρεάσει αεροσκάφη που βρίσκονται σε υπηρεσία, ανέφεραν οι πηγές, ζητώντας να μην κατονομαστούν.

Η Airbus δεν προέβη σε άμεσο σχόλιο. Η μετοχή της βουτάει 8%.

Η προέλευση του προβλήματος δεν μπόρεσε να προσδιοριστεί αμέσως. Το πρόβλημα προέκυψε την ώρα που η Airbus εντείνει τις προσπάθειές της να επιτύχει τους απαιτητικούς στόχους παράδοσης για το έτος και έχει επίσης επηρεαστεί από την ανάκληση αεροσκαφών το Σαββατοκύριακο λόγω ενός σφάλματος λογισμικού.

Ένα πρόσωπο με άμεση γνώση του θέματος ανέφερε ότι ορισμένες παραδόσεις έχουν ήδη επηρεαστεί, αλλά δεν υπήρξε άμεση επιβεβαίωση για τον αριθμό τους ή τη διάρκεια της επίπτωσης.

Πηγές του κλάδου ανέφεραν ότι η αεροπορική εταιρεία παρέδωσε 72 αεροσκάφη τον Νοέμβριο, λιγότερα από όσα είχαν προβλέψει πολλοί αναλυτές, με τον συνολικό αριθμό για το έτος να ανέρχεται μέχρι στιγμής σε 657.

Ο στόχος της είναι «περίπου 820» παραδόσεις για φέτος, πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να επιτύχει ρεκόρ απόδοσης με περισσότερες από 160 παραδόσεις αεροσκαφών τον Δεκέμβριο.

Το ρεκόρ για τον τελευταίο μήνα του έτους ήταν 138 το 2019.

Οι αναλυτές είναι διχασμένοι ως προς το αν η μεγαλύτερη εταιρεία κατασκευής αεροσκαφών στον κόσμο θα επιτύχει τους στόχους παράδοσης, οι οποίοι καθορίζουν τα έσοδα και τις ταμειακές ροές, καθώς οι αεροπορικές εταιρείες πληρώνουν μεγάλο μέρος της αξίας ενός αεροσκάφους κατά την παράδοση.