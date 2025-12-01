#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ερντογάν: Απαράδεκτες οι επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα

«Ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας απειλεί την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα. Η στοχοποίηση πλοίων στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη μας σηματοδοτεί ανησυχητική κλιμάκωση», τόνισε ο Τούρκος πρόεδρος.

Ερντογάν: Απαράδεκτες οι επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα

Δημοσιεύθηκε: 1 Δεκεμβρίου 2025 - 19:35

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χαρακτήρισε απαράδεκτες τις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, απευθύνοντας προειδοποίηση προς «όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές», μετά την αναφορά ότι ένα μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας έπληξε δεξαμενόπλοιο στα ανοιχτά των βόρειων ακτών της Τουρκίας.

«Ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας έχει σαφώς αρχίσει να απειλεί την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα. Η στοχοποίηση πλοίων στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη μας την Παρασκευή σηματοδοτεί ανησυχητική κλιμάκωση», τόνισε ο Ερντογάν σε δημοσιογράφους.

«Αυτές οι επιθέσεις δεν δικαιολογούνται με κανέναν τρόπο. Απευθύνουμε τις αναγκαίες προειδοποιήσεις προς όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές σχετικά με τέτοια περιστατικά», συμπλήρωσε.

Η Άγκυρα ανακοίνωσε το Σάββατο ότι το Virat, δεξαμενόπλοιο που αποτελεί μέρος του αποκαλούμενου ρωσικού σκιώδους στόλου, δέχθηκε επίθεση αργά την Παρασκευή από μη επανδρωμένο σκάφος περίπου 35 μίλια ανοιχτά των τουρκικών ακτών στη Μαύρη Θάλασσα.

Δεν έχει καταστεί σαφές μέχρι στιγμής ποιος βρίσκεται πίσω από τις αναφερόμενες επιθέσεις.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ερντογάν: Η πλήρης ένταξη της Τουρκίας στην Ε.Ε. παραμένει στρατηγικός στόχος

Τουρκία: Συνάντηση του Πάπα Λέοντος ΙΔ’ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Ολλανδία και Ουκρανία υπέγραψαν συμφωνία για κοινή παραγωγή drones

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πούτιν είχε ο Ερντογάν

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο