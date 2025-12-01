Ρωσία: Δημιουργείται γιγαντιαίος γεωργικός όμιλος σε κρατικοποιημένες εκτάσεις

Η VTB, δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Ρωσίας, σχεδιάζει να δημιουργήσει έναν μεγάλο όμιλο γεωργικής εκμετάλλευσης από κρατικοποιημένα περιουσιακά στοιχεία που είχε αγοράσει σε νότιες περιοχές τον Δεκέμβριο του 2024, δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ο διευθύνων σύμβουλος Αντρέι Κόστιν.

Ο ίδιος δήλωσε ότι ο νέος όμιλος θα εστιάσει στην εγχώρια επεξεργασία σιτηρών και άλλων αγροτικών προϊόντων και άφησε να εννοηθεί ότι η εταιρεία θα μπορούσε να πωληθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

«Θα πρέπει να αναπτύξουμε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, όχι μόνο για την επεξεργασία ελαίου, αλλά πιθανώς και σιτηρών», δήλωσε ο Κόστιν.

Τα περιουσιακά στοιχεία κρατικοποιήθηκαν το 2023 μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψης για τον πρώην ιδιοκτήτη τους Αντρέι Κοροβάικο και τον συνεταίρο του Αρκάντι Τσεμπάνοφ, που κατηγορήθηκαν για διαφθορά. Και οι δύο τους αυτή τη στιγμή διαμένουν στο εξωτερικό.

Τα περιουσιακά στοιχεία έχουν ενσωματωθεί στην εταιρεία που φέρει την ονομασία Agrocomplex Labinski.

Η εταιρεία Labinski, που διαθέτει έκταση γης 24.000.000 στρεμμάτων, παράγει σιτηρά, γάλα, ζάχαρη και άλλα αγροτικά προϊόντα. Η εταιρεία λέει ότι εξάγει έως 400.000 μετρικούς τόνους σιτηρών και ελαιούχων σπόρων.