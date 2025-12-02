Πούτιν: Αν θέλει πόλεμο η Ευρώπη, είμαστε έτοιμοι

«Αν η Ευρώπη θέλει πόλεμο, είμαστε έτοιμοι τώρα», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, λίγο πριν από τις διαβουλεύσεις με τον απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ στη Μόσχα, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν είναι αυτή η επιθυμία της ρωσικής πλευράς.

«Δεν έχουμε καμία πρόθεση να κάνουμε πόλεμο με την Ευρώπη, αλλά αν η Ευρώπη το θέλει και ξεκινήσει, είμαστε έτοιμοι τώρα», δήλωσε σε δημοσιογράφους,

Προανήγγειλε, επίσης, πιο ισχυρές επιθέσεις σε ουκρανικές εγκαταστάσεις και πλοία, απειλώντας να κόψει την πρόσβαση του Κιέβου στη θάλασσα σε απάντηση στις επιθέσεις με drones σε δεξαμενόπλοια του αποκαλούμενου ρωσικού σκιώδους στόλου στη Μαύρη Θάλασσα.

Πρόκειται για πειρατεία, δήλωσε για τις πρόσφατες επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια κοντά στην Τουρκία, και σημείωσε ότι η Ρωσία θα λάβει μέτρα κατά των τάνκερ χωρών που βοηθούν την Ουκρανία.

«Η πιο δραστική λύση είναι να αποκοπεί η Ουκρανία από τη θάλασσα, τότε η πειρατεία θα είναι εξ ορισμού αδύνατη», τόνισε ο Ρώσος πρόεδρος.

«Ελπίζω ότι οι ηγέτες της Ουκρανίας θα σκεφτούν αν μια τέτοια πρακτική αξίζει τον κόπο», πρόσθεσε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι ευρωπαϊκές απαιτήσεις δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές από τη Ρωσία, όπως μεταδίδει το Reuters.

Οι Ευρωπαίοι δεν έχουν ειρηνική ατζέντα, είναι με το μέρος του πολέμου, σημείωσε, καταγγέλλοντάς τους ότι παρεμποδίζουν την κυβέρνηση των ΗΠΑ και τον Τραμπ να επιτύχουν ειρήνη μέσω συνομιλιών.

Οι Ευρωπαίοι έχουν αποστασιοποιηθεί από τις συνομιλίες μόνοι τους, τόνισε, ενώ επισήμανε ότι το Ποκρόφσκ, που έχει ιδιαίτερη σημασία και αποτελεί εξαιρετική βάση για την επίτευξη των στόχων της Ρωσίας, βρίσκεται υπό τον πλήρη έλεγχο του ρωσικού στρατού.