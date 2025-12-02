Ινδονησία: Συμφωνία για τον επαναπατρισμό δύο Ολλανδών κρατουμένων

Η Ινδονησία και η Ολλανδία υπέγραψαν σήμερα συμφωνία για τον επαναπατρισμό δύο ηλικιωμένων Ολλανδών κρατουμένων, που έχουν καταδικαστεί για αδικήματα σχετικά με ναρκωτικά – στον έναν από αυτούς επιβλήθηκε η θανατική ποινή.

Οι δύο κρατούμενοι είναι οι Ζίγκφριντ Μετς, 74 ετών και Άλι Τόκμαν, 65, σύμφωνα με τον Γιουσρίλ Ίχζα Μαχέντρα, τον υφυπουργό Δικαιοσύνης, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Μετανάστευσης της Ινδονησίας.

Ο Μετς καταδικάστηκε σε θάνατο το 2008 για τη λαθραία εισαγωγή και διανομή 600.000 χαπιών «έκσταση». Ο Τόκμαν είχε καταδικαστεί αρχικά σε θάνατο το 2015 για την εισαγωγή 6 κιλών μεθαμφεταμίνης (MDMA) αλλά στο Εφετείο η ποινή του μετατράπηκε σε ισόβια. Σύμφωνα με την Τζακάρτα, η κατάσταση της υγείας του Μετς είναι «κακή».

Ο Γιουσρίλ υπέγραψε τη συμφωνία στην Τζακάρτα, ενώ ο Ολλανδός υπουργός Εξωτερικών Νταβίντ φαν Βέελ παρέστη στην τελετή μέσω βιντεοκλήσης.

Η Ινδονησία δεν έχει προχωρήσει σε εκτελέσεις θανατοποινιτών από το 2016, ωστόσο τα δικαστήρια εξακολουθούν να επιβάλλουν κάθε χρόνο πολλές θανατικές ποινές.

Οι δύο κρατούμενοι πρόκειται να αναχωρήσουν αεροπορικώς από την Τζακάρτα για το Άμστερνταμ στις 8 Δεκεμβρίου. Ο πρεσβευτής της Ολλανδίας Μαρκ Γκέριτσεν εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της χώρας του προς την Τζακάρτα επειδή επέτρεψε στους δύο Ολλανδούς κρατουμένους «να βρεθούν κοντά στις οικογένειές τους», εξηγώντας ότι η ολλανδική κυβέρνηση το ζήτησε «για ανθρωπιστικούς λόγους».

Τους τελευταίους μήνες η Ινδονησία έχει επαναπατρίσει πολλούς αλλοδαπούς θανατοποινίτες, όπως μια Βρετανίδα, πέντε Αυστραλούς, έναν άνδρα από τη Γαλλία και μια γυναίκα από τις Φιλιππίνες.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ