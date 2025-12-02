H Μistral αποκάλυψε νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης

Η γαλλική Mistral παρουσίασε νέα σειρά ισχυρών «ανοιχτών» μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, καθώς προσπαθεί να κερδίσει έδαφος στον αγώνα για την ανάπτυξη αυτής της τεχνολογίας αιχμής.

Το start-up με έδρα το Παρίσι δήλωσε την Τρίτη ότι το τελευταίο μεγάλο γλωσσικό σύστημά του, με την ονομασία Mistral Large 3, είναι ένα από τα καλύτερα πολυτροπικά και πολυγλωσσικά μοντέλα ανοιχτού κώδικα στον κόσμο, προσφέροντας τη δυνατότητα χρήσης στις περισσότερες ευρωπαϊκές γλώσσες καθώς και σε κάποιες ασιατικές.

Η νέα κυκλοφορία έρχεται εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών ότι η Ευρώπη μένει πίσω σε σχέση με τις ΗΠΑ και την Κίνα στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Έρευνα του προηγούμενου μήνα έδειξε ότι κινεζικές εταιρείες όπως οι DeepSeek και Alibaba έχουν ξεπεράσει για πρώτη φορά φέτος τους Αμερικανούς ανταγωνιστές τους στην παγκόσμια αγορά ανοιχτών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Γκιγιώμ Λαμπλ, συνιδρυτής και επικεφαλής επιστήμονας της Mistral, δήλωσε ότι το να είναι αυτά τα μοντέλα ανοιχτά «συνάδει με την αποστολή μας να φέρουμε την τεχνητή νοημοσύνη στα χέρια όλων». Πρόσθεσε: «Νομίζω ότι είναι σημαντικό να υπάρχει μια εταιρεία στην Ευρώπη που να μπορεί να δημιουργήσει αυτό το πρωτοποριακό μοντέλο».

Η Mistral προβάλλει εδώ και καιρό το μοντέλο και το chatbot της ως μια πιο αποδοτική και ανοιχτού κώδικα εναλλακτική λύση σε σχέση με τον αμερικανικό ανταγωνισμό, όπως το ChatGPT της OpenAI και το Gemini της Google.

Η εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε πριν δύο χρόνια, θεωρείται η κύρια ευρωπαϊκή ελπίδα για έναν «παίχτη» που μπορεί να είναι ανταγωνιστικός σε μια ταχέως αναπτυσσόμενη στρατηγική τεχνολογία.

Αντίθετα, οι μεγαλύτερες αμερικανικές τεχνολογικές ομάδες έχουν επιλέξει να επικεντρωθούν σε «κλειστά» μοντέλα, προτιμώντας να διατηρήσουν τον πλήρη έλεγχο της πιο προηγμένης τεχνολογίας τους — αποκομίζοντας κέρδη μέσω συνδρομών πελατών ή επιχειρηματικών συμφωνιών.