Τραμπ: Σύντομα θα ξεκινήσουμε επιθέσεις εντός της Βενεζουέλας

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι σύντομα οι ΗΠΑ αρχίσουν να πλήττει στόχους εντός της Βενεζουέλας, κλιμακώνοντας την επίθεση της κυβέρνησής του κατά των φερόμενων εμπόρων ναρκωτικών.

«Θα αρχίσουμε να πραγματοποιούμε αυτά τα πλήγματα και στην ξηρά» είπε κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου.

«Ξέρουμε πού ζουν. Ξέρουμε πού ζουν οι κακοί, και θα ξεκινήσουμε πολύ σύντομα» τόνισε σύμφωνα με το CNN.

Ο Τραμπ σκέφτεται εδώ και εβδομάδες το ενδεχόμενο να πλήξει στόχους εντός Βενεζουέλα, σε μια κίνηση που θα σηματοδοτούσε μια σημαντική κλιμάκωση μις εκστρατείας η οποία μέχρι στιγμής επικεντρωνόταν αποκλειστικά στην επίθεση σε σκάφη που, σύμφωνα με αξιωματούχους, μεταφέρουν ναρκωτικά προς τις ΗΠΑ.

Τα σημερινά του σχόλια συμβαδίζουν με τις δηλώσεις που έκανε την Πέμπτη, όταν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας για την Ημέρα των Ευχαριστιών με μέλη των ενόπλων δυνάμεων είχε δηλώσει ότι οι επιχειρήσεις επί χερσαίων στόχων θα ξεκινήσουν «πολύ σύντομα».

Η αμερικανική κυβέρνηση έχει βρεθεί υπό έντονη κριτική τις τελευταίες ημέρες για τον τρόπο διεξαγωγής αυτής της εκστρατείας, συμπεριλαμβανομένων των αποκαλύψεων ότι πραγματοποίησε δεύτερη επίθεση σε σκάφος μετά από αρχική επίθεση που δεν σκότωσε όλους όσους βρίσκονταν επί του σκάφους.

Ωστόσο, την Τρίτη ο Τραμπ υπερασπίστηκε αυτές τις ενέργειες και υποστήριξε ότι η εκστρατεία είναι αναγκαία για να κρατηθούν τα ναρκωτικά εκτός των ΗΠΑ, προσθέτοντας ότι θα είναι «πολύ πιο εύκολο» να πλήττονται στόχοι στην ξηρά. Επίσης, αρνήθηκε να αποκλείσει το ενδεχόμενο πλήγματος κατά ανθρώπων σε χώρες εκτός της Βενεζουέλας, εάν η κυβέρνηση κρίνει ότι διακινούν ναρκωτικά προς τις ΗΠΑ.

«Οποιοσδήποτε το κάνει αυτό και το πουλάει στη χώρα μας μπορεί να δεχθεί επίθεση», δήλωσε ο Τραμπ.