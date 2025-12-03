ΗΠΑ: «Κάποια πρόοδος» στις συνομιλίες με τη Ρωσία για την Ουκρανία

Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι έχει σημειωθεί «κάποια πρόοδος» στις συνομιλίες με τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, σε συνέντευξη που μεταδόθηκε την Τρίτη.

«Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε –και πιστεύω ότι έχουμε σημειώσει κάποια πρόοδο– είναι να εντοπίσουμε τι θα μπορούσαν να αποδεχτούν οι Ουκρανοί, ώστε να έχουν εγγυήσεις ασφάλειας για το μέλλον», δήλωσε ο Ρούμπιο στον παρουσιαστή του Fox News, Σον Χάνιτι, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ ελπίζουν σε έναν συμβιβασμό που «θα τους επιτρέψει όχι μόνο να ξαναχτίσουν την οικονομία τους, αλλά και να ευημερήσουν ως χώρα».

Κανένας συμβιβασμός για τα κατεχόμενα εδάφη στη συνάντηση Πούτιν – Γουίτκοφ

Καμία σύγκλιση απόψεων όσον αφορά την επικράτεια της Ουκρανίας που έχει καταλάβει ο ρωσικός στρατός, δεν υπήρξε κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνάντησης στη Μόσχα μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Αμερικανού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ. Η συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε με στόχο την παρουσίαση από την Ουάσιγκτον ενός σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος πλησιάζει τα τέσσερα χρόνια.

Ο Στιβ Γουίτκοφ, συνοδευόμενος από τον γαμπρό και σύμβουλο του Αμερικανού προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ, συζήτησε με τον Πούτιν για σχεδόν πέντε ώρες στο Κρεμλίνο. Το σχέδιο που παρουσίασε η Ουάσιγκτον πριν από δύο εβδομάδες έχει υποβληθεί σε εκτενή επεξεργασία, με τη συμμετοχή Ουκρανών και Ευρωπαίων αξιωματούχων.

«Μπορέσαμε να συμφωνήσουμε για κάποια ζητήματα (…), άλλα προκάλεσαν επικρίσεις, όμως το ουσιαστικό είναι πως έγινε εποικοδομητική συζήτηση και ότι τα μέρη εξέφρασαν τη βούλησή τους να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους», συνόψισε ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για διπλωματικά θέματα Γιούρι Ουσακόφ.

Για το ζήτημα των κατεχόμενων ουκρανικών εδαφών όπου ο ρωσικός στρατός έχει καταλάβει περί το 19% της ουκρανικής επικράτειας, «δεν έχει επιλεγεί ακόμη ουδέποτε συμβιβασμός», δεν έχει εξευρεθεί «καμιά λύση», πάντως «ορισμένες αμερικανικές προτάσεις θα μπορούσαν να συζητηθούν», συμπλήρωσε ο κ. Ουσακόφ.

Χαρακτήρισε τη συζήτηση «χρήσιμη», προειδοποιώντας ωστόσο πως «μένει ακόμη πολλή δουλειά» για να κλειστεί συμφωνία, την ώρα που τα ρωσικά στρατεύματα επιταχύνουν την προέλασή τους στα μέτωπα.

Μετά τη συνάντησή τους με τη ρωσική ηγεσία στη Μόσχα, οι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ εκτιμάται πως πιθανόν να συναντηθούν σήμερα στην Ευρώπη με ουκρανική αντιπροσωπεία, σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στην κυβέρνηση στο Κίεβο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP