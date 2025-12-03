#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πεντάωρη «παραγωγική» διαπραγμάτευση Πούτιν-Γουίτκοφ στη Μόσχα

«Παραγωγικές» χαρακτήρισε το Κρεμλίνο τις συνομιλίες για το σχέδιο της Ουάσινγκτον με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ποιοι συμμετείχαν.

Πεντάωρη «παραγωγική» διαπραγμάτευση Πούτιν-Γουίτκοφ στη Μόσχα

Δημοσιεύθηκε: 3 Δεκεμβρίου 2025 - 00:08

Ολοκληρώθηκε ύστερα από πέντε ώρες η συνάντηση του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ στη Μόσχα, όπως ανακοίνωσε το Κρεμλίνο που χαρακτήρισε «παραγωγικές» τις συνομιλίες για το σχέδιο της Ουάσινγκτον με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Γουίτκοφ συνοδευόταν από τον γαμπρό του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τον Τζάρεντ Κούσνερ.

Παρόντες στη συνάντηση ήταν ο διπλωματικός σύμβουλος του Πούτιν, Γιούρι Ουσακόφ, και ο ειδικός απεσταλμένος για θέματα επενδύσεων και οικονομικής συνεργασίας με άλλες χώρες, Κίριλ Ντμίτριεφ.

«Χρήσιμες, εποικοδομητικές, και ουσιαστικές» χαρακτήρισε τις συνομιλίες ο Γιούρι Ουσακόφ σε δηλώσεις που μεταδίδει το πρακτορείο Interfax. Διευκρίνισε πως οι δύο πλευρές συμφώνησαν να μην υπεισέλθουν σε λεπτομέρειες, συμπληρώνοντας πως οι αμερικανοί απεσταλμένοι θα επιστρέψουν στην Ουάσινγκτον για να ενημερώσουν τον πρόεδρο Τραμπ και οι διαβουλεύσεις θα συνεχιστούν.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ζελένσκι: Στη Φλόριντα βελτιώσαμε το έγγραφο της Γενεύης

Κρίσιμο τετ α τετ Πούτιν με Γουίτκοφ σήμερα

Τραμπ: Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι «ένα χάος»

Πάνος Καμμένος: Φοβάται «προβοκάτσια» ενόψει λύσης του Ουκρανικού

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο