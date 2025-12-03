Επιμένει στο «όχι» το Βέλγιο για την κατάσχεση ρωσικών assets

Το Βέλγιο επανέλαβε ότι η χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση της ανάκαμψης της Ουκρανίας δεν αποτελεί επιλογή υπό τις τρέχουσες συνθήκες.

Ο Πρωθυπουργός Bart De Wever τόνισε στο VTM Nieuws ότι δεν μπορεί να φανταστεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κατάσχει περιουσιακά στοιχεία μιας ιδιωτικής εταιρείας, της Euroclear, εναντίον της θέλησης ενός κράτους μέλους. Χαρακτήρισε μια τέτοια ενέργεια ως πρωτοφανή.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen και ο Επίτροπος Οικονομίας Valdis Dombrovskis παραχώρησαν συνέντευξη Τύπου σήμερα για να παρουσιάσουν τις χρηματοδοτικές ανάγκες της Ουκρανίας για το 2026 και το 2027.

Σύμφωνα με έγγραφα που είδε το Politico, ετοιμάζεται δάνειο αποζημιώσεων ύψους 165 δισ. ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει 25 δισ. ευρώ παγωμένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων που τηρούνται σε ιδιωτικούς τραπεζικούς λογαριασμούς εντός της ΕΕ, καθώς και 140 δισ. ευρώ που τηρούνται στην Euroclear στο Βέλγιο.

Ο Υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου, Maxime Prévot, είχε ήδη εκφράσει ανησυχίες σχετικά με το σχέδιο νωρίτερα την Τετάρτη, αναφέροντας ότι δεν αντιμετώπιζε τις ανησυχίες της χώρας. Ο Πρωθυπουργός De Wever ενίσχυσε αυτή τη θέση, υπογραμμίζοντας ότι η πρόταση παραμένει απορριπτέα υπό τις τρέχουσες συνθήκες.

Παρά το γεγονός ότι ο De Wever φαίνεται να είναι απομονωμένος στην αντίθεσή του, υποστηρίζει ότι αυτό δεν ισχύει. Δήλωσε ότι πολλές χώρες παραμένουν σιωπηλές, αλλά θεωρεί ότι οι ανησυχίες του Βελγίου είναι λογικές και εύλογες και αν δεν έχουν ακόμη αντιμετωπιστεί.

Οι ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται να λάβουν τελική απόφαση για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας στη σύνοδο της 18ης Δεκεμβρίου. Ο De Wever σημείωσε ότι αυτό αφήνει δύο εβδομάδες για περαιτέρω συζητήσεις, σημαντικό χρονικό διάστημα στην πολιτική. Ωστόσο, τόνισε ότι οι προϋποθέσεις του Βελγίου παραμένουν αμετάβλητες και απέρριψε κατηγορηματικά την ανάληψη χρηματοοικονομικών κινδύνων ύψους εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ.

Ο πρωθυπουργός κάλεσε τα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ να αναλάβουν συλλογική ευθύνη μοιράζοντας το βάρος του κινδύνου και τους κάλεσε να τιμήσουν τις δεσμεύσεις τους. Επανέλαβε επίσης τη δέσμευση του Βελγίου να παραμείνει πιστός εταίρος της ΕΕ, εφόσον πληρούνται οι όροι του.

Νέες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Την Τετάρτη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τα σχέδιά της για τη διασφάλιση χρηματοδότησης της Ουκρανίας για το 2026 και το 2027. Παρουσίασε τα νομικά κείμενα που περιγράφουν τα επίμαχα σχέδια για τη χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων και τη δυνατότητα έκδοσης κοινών δανείων για τη χρηματοδότηση των αναγκών της Ουκρανίας.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ursula von der Leyen, δήλωσε ότι η ΕΕ στοχεύει να καλύψει δύο τρίτα των χρηματοδοτικών αναγκών της Ουκρανίας, που ανέρχονται σε περίπου 90 δισ. ευρώ. Η υπόλοιπη χρηματοδότηση αναμένεται να προέλθει από διεθνείς εταίρους.

Προηγουμένως, η Επιτροπή είχε εξετάσει τρεις επιλογές: τη χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, την έκδοση κοινών ομολόγων της ΕΕ στις ευρωπαϊκές αγορές και τις διμερείς συνεισφορές από τα κράτη μέλη.

Οι τελικές προτάσεις επικεντρώνονται στη χρήση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων και στην έκδοση κοινών δανείων που εγγυάται ο προϋπολογισμός της ΕΕ. Και τα δύο σχέδια περιλαμβάνουν μέτρα προστασίας για την ασφάλεια των κρατών μελών και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων έναντι πιθανών ρωσικών αντιποίνων.

Η Von der Leyen τόνισε ότι η διασφάλιση χρηματοδότησης είναι καίρια για την άμυνα της Ουκρανίας και τις μελλοντικές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Τα μέτρα έχουν σχεδιαστεί για να αυξήσουν την πίεση στη Ρωσία να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις.

Η Επιτροπή υποστηρίζει τη χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων ως κεντρικό στοιχείο του σχεδίου της. «Προτείνουμε τη δημιουργία ενός συστήματος για την αξιοποίηση των ταμειακών διαθεσίμων από τα μπλοκαρισμένα περιουσιακά στοιχεία εντός της ΕΕ», δήλωσε η Von der Leyen, προσθέτοντας ότι αυτή η στρατηγική θα αυξήσει περαιτέρω το κόστος του πολέμου της Ρωσίας και θα ενθαρρύνει τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.