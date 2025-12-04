Ψήφισε... βενζινοκίνητα Ι.Χ. ο Τραμπ

Ο πρόεδρος Τραμπ την Τετάρτη έριξε το βάρος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης υπέρ των οχημάτων που καίνε βενζίνη αντί για ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ακυρώνοντας μία από τις σημαντικότερες προσπάθειες της χώρας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και ωθώντας τη βιομηχανία αυτοκινήτου σε ακόμη μεγαλύτερη αβεβαιότητα.

Πλαισιωμένος από στελέχη μεγάλων αυτοκινητοβιομηχανιών στο Οβάλ Γραφείο, ο κ. Τραμπ δήλωσε ότι το Υπουργείο Μεταφορών θα αποδυναμώσει σημαντικά τις απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση των καυσίμων σε δεκάδες εκατομμύρια νέα αυτοκίνητα και ελαφρά φορτηγά. Η κυβέρνηση υποστήριξε ότι οι αλλαγές θα εξοικονομήσουν στους Αμερικανούς 109 δισ. δολάρια μέσα σε πέντε χρόνια και θα μειώσουν κατά 1.000 δολάρια το μέσο κόστος ενός νέου αυτοκινήτου.

Οι αυστηρότερες προδιαγραφές ενεργειακής απόδοσης της κυβέρνησης Μπάιντεν «ανάγκαζαν τους κατασκευαστές να φτιάχνουν αυτοκίνητα χρησιμοποιώντας ακριβές τεχνολογίες που ανέβαζαν το κόστος, ανέβαζαν τις τιμές και έκαναν το αυτοκίνητο πολύ χειρότερο», είπε ο κ. Τραμπ. «Αυτό είναι μία πράσινη μεγάλη απάτη, και ο κόσμος πλήρωνε υπερβολικά για ένα αυτοκίνητο που δεν λειτουργούσε τόσο καλά».

Για το τελευταίο μισό του αιώνα, τα πρότυπα απόδοσης καυσίμων υποχρέωναν τις αυτοκινητοβιομηχανίες να αυξάνουν την απόσταση που μπορούν να διανύσουν τα οχήματα με ένα γαλόνι βενζίνης, μειώνοντας έτσι την κατανάλωση καυσίμου και οδηγώντας σε καινοτομίες όπως τα ηλεκτρικά και υβριδικά αυτοκίνητα.

Η ανακοίνωση αποτέλεσε το δεύτερο μέρος ενός συνδυαστικού πλήγματος κατά των πολιτικών που προωθούν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα -κεντρικό πυλώνα της στρατηγικής του προέδρου Τζόζεφ Ρ. Μπάιντεν για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Οι μεταφορές είναι η μεγαλύτερη πηγή εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, και ο κ. Μπάιντεν είχε υιοθετήσει μια στρατηγική ανταμοιβής και πίεσης για τη μείωσή τους, θυμίζουν οι NYT. Προσέφερε φορολογικές πιστώσεις για να ενθαρρύνει τους οδηγούς να αγοράσουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ενώ απαιτούσε από τις αυτοκινητοβιομηχανίες να τηρούν αυστηρά πρότυπα ενεργειακής απόδοσης, πιέζοντάς τες να πουλήσουν περισσότερα μη ρυπογόνα μοντέλα.

Ο κ. Τραμπ και το Κογκρέσο, το οποίο ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικανούς, κατάργησαν τις φορολογικές πιστώσεις νωρίτερα φέτος. Κατάργησαν επίσης τα πρόστιμα για τις αυτοκινητοβιομηχανίες που παραβιάζουν τα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης. Και τώρα τα ίδια τα πρότυπα θα αποδυναμωθούν.

Αν και τα στελέχη των αυτοκινητοβιομηχανιών χαιρέτισαν δημόσια την ανακοίνωση, ιδιωτικά εξέφρασαν ανησυχίες ότι βρίσκονται αντιμέτωπα με αντικρουόμενες ομοσπονδιακές πολιτικές. Κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Μπάιντεν, επένδυσαν δισεκατομμύρια δολάρια και αναπροσανατόλισαν την παραγωγή τους προς τα ηλεκτρικά οχήματα και τις μπαταρίες.

Τώρα, οι δασμοί της κυβέρνησης Τραμπ στον χάλυβα και στα εισαγόμενα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχουν αφαιρέσει δισεκατομμύρια από τα περιθώρια κέρδους των κατασκευαστών, ενώ έχουν προκαλέσει διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες. Ο πληθωρισμός έχει επίσης δυσκολέψει πολλούς καταναλωτές να αντέξουν οικονομικά ένα νέο αυτοκίνητο.