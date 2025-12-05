Τελευταίο μπρα ντε φερ Μερτς: Δείπνο με τον Βέλγο για τα παγωμένα ρωσικά assets

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς κάνει μια τελευταία προσπάθεια να εξασφαλίσει την κρίσιμη υποστήριξη του Βελγίου για ένα σχέδιο της ΕΕ που προβλέπει τη χρήση παγωμένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία.

Κρίσιμο δείπνο στις Βρυξέλλες με τον Βέλγο πρωθυπουργό και την φον ντερ Λάιεν

Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, ο Μερτς θα ταξιδέψει στις Βρυξέλλες σήμερα Παρασκευή για να δειπνήσει με τον Βέλγο πρωθυπουργό Μπαρτ Ντε Βέβερ, ο οποίος έχει γίνει το μεγαλύτερο εμπόδιο για το δάνειο αποζημίωσης προς το Κίεβο που υποστηρίζεται από τα περιουσιακά στοιχεία.

Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι βιάζονται να εξασφαλίσουν υποστήριξη για το σχέδιο πριν οι ηγέτες συζητήσουν την πρόταση σε μια σύνοδο κορυφής σε δύο εβδομάδες.

«Είναι ένας αγώνας ενάντια στον χρόνο», δήλωσε ένας αξιωματούχος της γερμανικής κυβέρνησης. Ένας άλλος πρόσθεσε: «Ο Μερτς πιστεύει ότι είναι δική του ευθύνη να το φέρει εις πέρας».

Το άρθρο 122, τα παγωμένα ρωσικά assets και οι ευρωπαϊκές εντάσεις

Η συνάντηση πραγματοποιείται λίγες ημέρες μετά την παρουσίαση από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν των νομικών προτάσεων για το δάνειο, οι οποίες βασίζονται, προκαλώντας αντιδράσεις, στις έκτακτες εξουσίες που προβλέπονται στις Συνθήκες της ΕΕ για να παραμείνουν τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία παγωμένα επ' αόριστον και να προωθηθεί το δάνειο παρακάμπτοντας πιθανά εθνικά βέτο.

Ο Μερτς υποστηρίζει την πρόταση και τη χρήση των έκτακτων εξουσιών του άρθρου 122, ακόμη και αν το Βέλγιο παραμένει αντίθετο, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τη θέση του.

Προκειμένου να παραστεί, ο Γερμανός ηγέτης αναδιάρθρωσε το πρόγραμμα της πρώτης επίσημης επίσκεψής του στη Νορβηγία, όπου επρόκειτο να συναντήσει τον βασιλιά και τον πρωθυπουργό Jonas Gahr Støre. Η φον ντερ Λάιεν θα συμμετάσχει επίσης στο δείπνο στις Βρυξέλλες.