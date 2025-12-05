Καταρρέει η κυβέρνηση Μερτς; Κρίσιμη ψηφοφορία απειλεί τον συνασπισμό

Η κυβερνητική συμμαχία του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς με τους Σοσιαλδημοκράτες αντιμετωπίζει μια κρίσιμη ψηφοφορία στο κοινοβούλιο σήμερα Παρασκευή, η οποία θα μπορούσε να επιταχύνει την πτώση της μόλις επτά μήνες μετά την έναρξη της τετραετούς θητείας της.

Εξεγερση νεότερων βουλευτών τινάζει την πλειοψηφία στον αέρα

Μια ομάδα περίπου 18 νεότερων βουλευτών από το κόμμα του συντηρητικού ηγέτη εξεγέρθηκε ενάντια στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τις συντάξεις, το οποίο θα τεθεί σε τελική ψηφοφορία στη Bundestag γύρω στις 12:30 μ.μ. στο Βερολίνο.

Αν και δεν είναι σαφές πόσοι από αυτούς θα απορρίψουν το νόμο, αυτό απειλεί να σβήσει την πλειοψηφία των μόλις 12 εδρών της συμμαχίας και να δώσει ένα ακόμη πλήγμα στην αξιοπιστία του Μερτς.

Εσωτερική κρίση στο CDU απειλεί την κυβέρνηση

Το μπλοκ CDU/CSU και το SPD έχουν 328 έδρες από τις 630 στην κάτω βουλή, εξασφαλίζοντας οριακή πλειοψηφία μόλις 12 εδρών.

Σημείωση: Τα κυβερνώντα κόμματα CDU/CSU και SPD κατέχουν 328 από τις 630 έδρες. Για την πλειοψηφία απαιτούνται 316 έδρες. Δύο έδρες κατέχουν βουλευτές που δεν ανήκουν σε καμία κοινοβουλευτική ομάδα.

Εάν η συμμαχία αποτύχει, θα πρόκειται για μια ακόμα βαθιά ντροπιαστική κατάσταση για τον Μερτς μετά την αδέξια ορκωμοσία του τον Μάιο -εκλέχθηκε με τη δεύτερη ψηφοφορία καθώς δεν κέρδισε την πλειοψηφία των ψήφων του κυβερνητικού συνασπισμού του στην πρώτη.

Στη συνέχεια, ακολούθησε η πρώτη σοβαρή κρίση το καλοκαίρι, με αφορμή την εκλογή μίας ανώτατης δικαστού, η οποία έγινε σημείο αντιπαράθεσης μεταξύ των κοινοβουλευτικών ομάδων της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) και του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD).

Η ψηφοφορία για το νομοσχέδιο συντάξεων καθοριστική για το μέλλον του συνασπισμού

Μια αποτυχημένη ψηφοφορία σήμερα θα υπογράμμιζε την έλλειψη εξουσίας της καγκελαρίου επί της δικής της κοινοβουλευτικής ομάδας και θα μπορούσε να βλάψει ανεπανόρθωτα την ικανότητα της κυβέρνησης να ψηφίζει νόμους.

Η συνεπικεφαλής του SPD, Baerbel Bas, υπονόησε αυτή την εβδομάδα ότι αν το νομοσχέδιο για τις συντάξεις δεν ψηφιστεί, αυτό θα μπορούσε να σημαίνει το τέλος της κυβέρνησης συνασπισμού. Αυτό θα μπορούσε ενδεχομένως να οδηγήσει σε νέες εθνικές εκλογές, σε μια περίοδο που η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) προηγείται σε ορισμένες δημοσκοπήσεις, τροφοδοτούμενη από τις ανησυχίες για οικονομική στασιμότητα.

Αφού κατέστη σαφές την Τρίτη ότι ορισμένοι από τους νεότερους συντηρητικούς αρνούνται να εγκαταλείψουν την αντίθεσή τους, ο Μερτς και οι διευθυντές της κοινοβουλευτικής του ομάδας αναλαμβάνουν μεγάλο ρίσκο προωθώντας την ψηφοφορία για το νομοσχέδιο για τις συντάξεις, δεδομένης της μικρής πλειοψηφίας του κυβερνητικού συνασπισμού.

Σωσίβιο από Αριστερά

Η ψήφιση του νομοσχεδίου θα μπορούσε να διευκολυνθεί χάρη σε μια κίνηση του κόμματος της αντιπολίτευσης Αριστερά, το οποίο ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι οι βουλευτές του θα απέχουν από την ψηφοφορία. Για να ψηφιστεί ένας νόμος στην Bundestag, αρκεί να έχει περισσότερες ψήφους υπέρ από ό,τι κατά.

Η αποχή και των 64 βουλευτών της Αριστεράς θα μείωνε τις ψήφους που απαιτούνται για την πλειοψηφία σε 284 -ένα όριο που η κυβέρνηση θα πρέπει να ξεπεράσει εύκολα. Ωστόσο, η ψήφιση του νόμου μόνο με τη βοήθεια του αντικαπιταλιστικού κόμματος δεν θα συνέβαλε ιδιαίτερα στην ενίσχυση της θέσης του Μερτς.

Ο καγκελάριος έχει δεχτεί έντονες πιέσεις από το κόμμα του λόγω των υπερβολικών, κατά την άποψη ορισμένων, παραχωρήσεων προς το SPD. Από την πλευρά του, το κεντροαριστερό κόμμα δεν έχει καταβάλει ιδιαίτερες προσπάθειες για να συμβιβαστεί στο θέμα των συντάξεων, το οποίο αποτελούσε μέρος του κοινού σχεδίου για την κυβέρνηση που διαπραγματεύτηκαν πριν αναλάβουν τα καθήκοντά τους.

Ένα πρόωρο τέλος της κυβέρνησης συνασπισμού θα ερχόταν σε μια κρίσιμη στιγμή για την οικονομία της Γερμανίας, η οποία συρρικνώθηκε το 2023 και το 2024 και έχει σημειώσει ελάχιστη ανάπτυξη φέτος.