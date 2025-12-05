Ψήνεται mega deal μεταξύ Netflix και Warner Bros

Η Warner Bros. Discovery, η εταιρεία ψυχαγωγίας παλαιάς κοπής που ελέγχει τα κινηματογραφικά franchises Harry Potter και Batman, έχει εισέλθει σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με τη Netflix για μια συμφωνία πώλησης των κινηματογραφικών και τηλεοπτικών στούντιο της καθώς και της υπηρεσίας streaming HBO Max, σύμφωνα με δύο πηγές με γνώση των διαπραγματεύσεων που δεν είχαν εξουσιοδότηση να μιλήσουν δημόσια, γράφουν οι NYT. Η ολοκλήρωση μιας τέτοιας συμφωνίας θα προκαλούσε ισχυρούς κραδασμούς στο Χόλιγουντ και στο ευρύτερο τοπίο των μέσων ενημέρωσης.

Η μετάβαση σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με τη Netflix ακολούθησε έναν ανταγωνιστικό πλειοδοτικό γύρο, στον οποίο αναμετρήθηκαν η Netflix, η Comcast και η Paramount. Οι τρεις εταιρείες υπέβαλαν βελτιωμένες προσφορές αυτή την εβδομάδα. Η Netflix προσέφερε κυρίως μετρητά.

Η Comcast έχει επίσης υποβάλει προσφορά για τα στούντιο της Warner Bros. Discovery και την υπηρεσία streaming HBO Max. Ο David Ellison, ο διευθύνων σύμβουλος της Paramount, ενισχυμένος με δισεκατομμύρια από τον πατέρα του, έχει επιχειρήσει να αγοράσει ολόκληρη τη Warner Bros. Discovery, συμπεριλαμβανομένων των παραδοσιακών τηλεοπτικών δικτύων όπως το CNN και το TNT.

Η πρόταση της Netflix, του κολοσσού του streaming με περισσότερους από 300 εκατομμύρια συνδρομητές, ήταν αξιοσημείωτη εν μέρει επειδή περιλάμβανε δέσμευση για συνέχιση των κινηματογραφικών προβολών των ταινιών της Warner Bros. Discovery, όπως ανέφερε μια πηγή. Αυτό θα αποτελούσε σημαντική εξέλιξη για τη Netflix, η οποία υπήρξε πρωτοπόρος της κατ’ οίκον προβολής και μέχρι σήμερα έχει αποφύγει να επενδύσει δραστικά στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Παρότι έχει εξελιχθεί στη μεγαλύτερη επί πληρωμή υπηρεσία streaming, η Netflix δεν έχει επιχειρήσει ποτέ εξαγορά έστω και κατά προσέγγιση αυτού του μεγέθους.

Οποιαδήποτε συμφωνία θα απαιτούσε έγκριση από τις ομοσπονδιακές ρυθμιστικές αρχές. Ο τρόπος με τον οποίο η κυβέρνηση Τραμπ θα αξιολογήσει ζητήματα ανταγωνισμού σε οποιαδήποτε από τις προτεινόμενες συμφωνίες θα εξαρτηθεί εν μέρει από το πώς ορίζει τους βασικούς συμμετέχοντες σε μια βιομηχανία μέσων που εξελίσσεται ταχύτατα καθώς τεχνολογικοί γίγαντες όπως η Apple και η Amazon αναδεικνύονται σε ανταγωνιστές των παραδοσιακών παικτών.