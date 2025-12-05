Νέα γιγάντια πάντα στέλνει η Κίνα στη Γαλλία

Η Γαλλία θα υποδεχτεί ένα νέο ζευγάρι γιγάντια πάντα το 2027, σε μια επίδειξη της διπλωματίας των πάντα από το Πεκίνο που ανακοινώθηκε ακριβώς την ώρα που ο Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν βρίσκεται στην Κίνα όπου συναντήθηκε με τον ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η Κινεζική Ένωση Προστασίας της Άγριας Ζωής ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με τον ζωολογικό κήπο Beauval της Γαλλίας για την παράταση της συνεργασίας τους για 10 χρόνια όσον αφορά για την προστασία των πάντα.

Τα προηγούμενα κινεζικά πάντα που ήταν στη Γαλλία, Huan Huan και Yuan Zi, επέστρεψαν στην Κίνα τον Νοέμβριο, ενώ τα δίδυμα μικρά τους, Huan Lili και Yuan Dudu, παραμένουν στη Γαλλία. Ένα νέο ζευγάρι πάντα θα σταλεί στον γαλλικό ζωολογικό κήπο Beauval το 2027, σύμφωνα με τη συμφωνία.

Η χρήση των γιγάντιων πάντα ως διπλωματικών πρεσβευτών από την Κίνα χρονολογείται από τη δεκαετία του 1950.

Αρχικά προσφέρονταν ως δώρα σε χώρες με τις οποίες το Πεκίνο ήθελε να έχει στενούς δεσμούς του, ενώ σήμερα τα πάντα δανείζονται σχεδόν πάντα στο πλαίσιο προγραμμάτων διατήρησης που διαρκούν περίπου μια δεκαετία.

Οι ζωολογικοί κήποι που τα φιλοξενούν, φροντίζουν τα ζώα και καταβάλλουν τέλη που υποστηρίζουν τις προσπάθειες διατήρησης των πάντα στην Κίνα.

Ο Μακρόν περνά την τελευταία μέρα της τριήμερης επίσκεψής του στο Τσενγκντού, όπου ο ίδιος και ο Σι έδωσαν έμφαση στη συνεργασία σε θέματα πολιτισμού και περιβάλλοντος, παρότι τα βαθύτερα οικονομικά και πολιτικά ζητήματα παραμένουν άλυτα.

Μια μέρα πριν, στο Πεκίνο, οι δύο ηγέτες συζήτησαν για το εμπόριο, τις επενδύσεις και τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής φαίνονται περιορισμένα.