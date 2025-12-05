Η οικονομία της Ευρωζώνης ξεπέρασε τις προβλέψεις

Η οικονομία της ευρωζώνης σημείωσε μεγαλύτερη ανάπτυξη από ό,τι είχε αρχικά αναφερθεί για το τρίτο τρίμηνο, χάρη στην αύξηση των επενδύσεων και της κατανάλωσης.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η παραγωγή αυξήθηκε κατά 0,3% σε σχέση με τους προηγούμενους τρεις μήνες, υπερβαίνοντας την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat για 0,2%, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν σήμερα Παρασκευή. Το καθαρό εμπόριο αποτέλεσε τροχοπέδη για την ανάπτυξη.

Σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το εποχικά προσαρμοσμένο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,4 % στη ζώνη του ευρώ και κατά 1,6 % στην ΕΕ το τρίτο τρίμηνο, μετά από +1,6 % στη ζώνη του ευρώ και +1,7 % στην ΕΕ το προηγούμενο τρίμηνο.

Η οικονομία της περιοχής αποδείχθηκε αναπάντεχα ανθεκτική στις διαταραχές των δασμών κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2025, με μια σταθερή αγορά εργασίας να στηρίζει τις ιδιωτικές δαπάνες και τις δαπάνες των επιχειρήσεων να επωφελούνται από το χαμηλό κόστος δανεισμού.