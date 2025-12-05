#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Επιβιώνει ο Μερτς: Πέρασε το επίμαχο νομοσχέδιο στη Γερμανία

Ο Γερμανός Καγκελάριος εξασφάλισε απόλυτη πλειοψηφία στο νομοσχέδιο για τις συντάξεις, ξεπερνώντας προηγούμενη ανταρσία νεότερων βουλευτών. Διατηρεί τον έλεγχο του εύθραυστου συνασπισμού του.

Δημοσιεύθηκε: 5 Δεκεμβρίου 2025 - 14:37

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς εξασφάλισε απόλυτη πλειοψηφία κατά την ψηφοφορία για το νομοσχέδιο των συντάξεων στο κοινοβούλιο σήμερα Παρασκευή, παρά την προηγούμενη εξέγερση των νεότερων βουλευτών του συντηρητικού κόμματός του, η οποία είχε αναδείξει την αβέβαιη εξουσία του επί του κόμματός του.

Οπως μεταδίδει το Reuters, το νομοσχέδιο, το οποίο εξασφαλίζει τις συντάξεις στα τρέχοντα επίπεδα, ψηφίστηκε με 319 ψήφους υπέρ, δηλαδή με περισσότερες από τις μισές ψήφους των μελών της Bundestag, γεγονός που υποδηλώνει ότι πιθανότατα ψηφίστηκε χωρίς τη βοήθεια της αντιπολίτευσης.

Οτιδήποτε άλλο θα ήταν ένα σημαντικό πλήγμα για την εξουσία ενός καγκελαρίου που αγωνίζεται να δαμάσει την απείθαρχη συμμαχία των συντηρητικών και των κεντροαριστερών Σοσιαλδημοκρατών (SPD) και να περάσει μεταρρυθμίσεις για την αδύναμη οικονομία και την ανασυγκρότηση των παραμελημένων ενόπλων δυνάμεων της Γερμανίας.

Η κυβερνητική συμμαχία έχει μια μικρή πλειοψηφία 12 ψήφων στο κοινοβούλιο. Ωστόσο, το νομοσχέδιο για τις συντάξεις, το οποίο τις καθορίζει στα τρέχοντα επίπεδα έως το 2031, ήρθε αντιμέτωπο με την αντίθεση της νεολαίας των συντηρητικών, η οποία διαθέτει 18 ψήφους.

Οι βουλευτές αυτοί υποστήριξαν ότι τα σχέδια διαιωνίζουν ένα οικονομικά μη βιώσιμο σύστημα, αφήνοντας τις νεότερες γενιές να πληρώσουν τον λογαριασμό, ζητώντας πιο τολμηρές μεταρρυθμίσεις. Δεν ήταν σαφές πώς θα ψηφίσουν.

Οι συντάξεις μετατρέπονται σε βασικά πολιτικά ζητήματα σε όλη την Ευρώπη, καθώς ο πληθυσμός γερνάει και τα δημόσια οικονομικά συσφίγγονται.

