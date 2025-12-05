Ο Τραμπ προειδοποιεί για «πολιτισμικό αφανισμό» της Ευρώπης

Η κυβέρνηση Τραμπ δήλωσε ότι ο ευρωπαϊκός πολιτισμός βρίσκεται σε κίνδυνο «αφανισμού» ως αποτέλεσμα δεκαετιών οικονομικής παρακμής, πολιτικής λογοκρισίας και μετανάστευσης.

Σε έγγραφο 29 σελίδων που περιγράφει τη νέα Εθνική Στρατηγική Ασφαλείας, το οποίο δημοσιεύθηκε την Παρασκευή και υπογράφηκε από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, η αμερικανική κυβέρνηση ανέφερε ότι οι πολιτισμικές και πολιτικές αποτυχίες της Ευρώπης αποτελούν μεγαλύτερη απειλή για τον τρόπο ζωής της ηπείρου από ό,τι η κακή της οικονομική απόδοση.

«Αυτή η οικονομική παρακμή επισκιάζεται από την πραγματική και ακόμη πιο έντονη προοπτική του πολιτισμικού αφανισμού», αναφέρει η έκθεση. «Εάν συνεχιστούν οι τρέχουσες τάσεις, η ήπειρος θα είναι αγνώριστη σε 20 χρόνια ή λιγότερο» τονίζει.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, η έκθεση κατηγορεί την Ευρωπαϊκή Ένωση για πολλά από τα προβλήματα της Ευρώπης, λέγοντας ότι το μπλοκ έχει υπονομεύσει τις πολιτικές ελευθερίες και έχει αποτύχει να αντιμετωπίσει τη μετανάστευση, η οποία σύμφωνα με τις ΗΠΑ τροφοδοτεί κοινωνικές εντάσεις. Η έκθεση επιτίθεται επίσης σε αυτό που χαρακτηρίζει λογοκρισία και περιορισμούς στα αντιπολιτευόμενα πολιτικά κινήματα.

Οι βασικοί στόχοι των ΗΠΑ στην Ευρώπη θα είναι να εξασφαλίσουν ένα γρήγορο τέλος του πολέμου στην Ουκρανία, να καλλιεργήσουν «την αντίσταση στην τρέχουσα πορεία της Ευρώπης εντός των ευρωπαϊκών εθνών», να ανοίξουν τις ευρωπαϊκές αγορές για τις αμερικανικές εταιρείες και να αποτρέψουν την περαιτέρω επέκταση του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με την έκθεση.

«Η Ευρώπη παραμένει στρατηγικά και πολιτιστικά ζωτικής σημασίας για τις Ηνωμένες Πολιτείες», αναφέρει η έκθεση. “Όχι μόνο δεν μπορούμε να αντέξουμε να εγκαταλείψουμε την Ευρώπη — κάτι τέτοιο θα ήταν αυτοκαταστροφικό για όσα αυτή η στρατηγική στοχεύει να επιτύχει» υπογραμμίζει.