Ράντεφ: Η Βόρεια Μακεδονία να κάνει σεβαστά τα δικαιώματα των Βουλγάρων

«Η ένταξη των Βουλγάρων στο Σύνταγμα της Βόρειας Μακεδονίας θα επιταχύνει σημαντικά την πορεία της χώρας προς την ΕΕ και ελπίζω ότι ο νοτιοδυτικός γείτονάς μας θα το πράξει το συντομότερο δυνατό, προκειμένου να ανοίξει η πόρτα στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις» δήλωσε ο πρόεδρος της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ σε συνάντηση που είχε στη Σόφια με εκπροσώπους 20 οργανώσεων της βουλγαρικής κοινότητας από τη Βόρεια Μακεδονία. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι της βουλγαρικής κοινότητας από τις πόλεις Σκόπια, Μπίτολα, Οχρίδα, Πρίλεπ, Καβάνταρτσι και Κοτσάνι, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου του Προέδρου της Βουλγαρίας.

«Είναι καθήκον κάθε δημοκρατικής χώρας να προστατεύει αποτελεσματικά τα δικαιώματα όλων των πολιτών της και να εγγυάται το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση» πρόσθεσε ο πρόεδρος της Βουλγαρίας. «Όλοι ελπίζουμε ότι η ενσωμάτωση της Βόρειας Μακεδονίας θα συμβεί το συντομότερο δυνατό, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει εις βάρος των δικαιωμάτων της βουλγαρικής κοινότητας στη χώρα» τόνισε ο πρόεδρος της Βουλγαρίας.

Ο ίδιος εξέφρασε την ελπίδα ότι η Βόρεια Μακεδονία θα εφαρμόσει τον "ευρωπαϊκό συμβιβασμό" του 2022 το συντομότερο δυνατό και θα συμπεριλάβει τους Βούλγαρους στο Σύνταγμά της.

Υπενθυμίζεται πως η Βουλγαρία παρεμπόδιζε επί χρόνια την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Βόρειας Μακεδονίας με την ΕΕ. Το καλοκαίρι του 2022, οι τότε κυβερνήσεις των δύο χωρών, αποδέχτηκαν μία συμβιβαστική πρόταση της ΕΕ για την επίλυση των διαφορών τους. Η πρόταση προέβλεπε πως η Βουλγαρία θα άρει το βέτο που είχε θέσει στην έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Βόρειας Μακεδονίας με την ΕΕ, υπό την προϋπόθεση τα Σκόπια να τροποποιήσουν το Σύνταγμά τους προκειμένου να συμπεριληφθεί σε αυτό η βουλγαρική μειονότητα που ζει στη χώρα.

Η προηγούμενη κεντροαριστερή κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας, που είχε αποδεχτεί την πρόταση της ΕΕ δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει πλειοψηφία 2/3 στη Βουλή για την τροποποίηση του Συντάγματος, λόγω της εναντίωσης του δεξιού και νυν κυβερνώντος κόμματος της χώρας, VMRO-DPMNE του πρωθυπουργού Χρίστιαν Μίτσκοσκι. Ο τελευταίος αναφέρει ότι η κυβέρνησή του δεν αποδέχεται την πρόταση και δεν πρόκειται να συναινέσει σε μία τέτοια τροποποίηση του Συντάγματος της χώρας.

Οι σχέσεις μεταξύ Βουλγαρίας και Βόρειας Μακεδονίας γνωρίζουν ένταση τα τελευταία χρόνια. Οι δύο χώρες έχουν ιστορικές, εθνικές και γλωσσικές διαφορές που διαρκούν δεκαετίες.

Σύμφωνα με την τελευταία απογραφή πληθυσμού που πραγματοποιήθηκε то 2021 στη Βόρεια Μακεδονία, οι Βούλγαροι αποτελούν μόλις το 0,2% του πληθυσμού της χώρας (συνολικά 3.500 άτομα), στοιχείο το οποίο η επίσημη Σόφια αμφισβητεί και θεωρεί ότι το ποσοστό των Βούλγαρων στη Βόρεια Μακεδονία είναι κατά πολύ μεγαλύτερο. Η Σόφια θεωρεί ότι η απογραφή έγινε με μεθόδους που δεν διασφάλισαν τη συμμετοχή όλων των Βουλγάρων πολιτών της χώρας και κατηγορεί τα Σκόπια για αποσιώπηση της ιστορικής βουλγαρικής παρουσίας. Η Βόρεια Μακεδονία απορρίπτει τις ενστάσεις αυτές της Βουλγαρίας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ