Ενισχύθηκε η καταναλωτική εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ τον Δεκέμβριο

Ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης που καταρτίζει το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν αυξήθηκε στις 53,3 μονάδες από 51 τον προηγούμενο μήνα.

Δημοσιεύθηκε: 5 Δεκεμβρίου 2025 - 17:53

Η καταναλωτική εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ αυξήθηκε για πρώτη φορά μετά από πέντε μήνες, καθώς οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό έχουν βελτιωθεί.

Ο προκαταρκτικός δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν για τον Δεκέμβριο αυξήθηκε στις 53,3 μονάδες από 51 τον προηγούμενο μήνα.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τις 18 Νοεμβρίου έως την 1η Δεκεμβρίου.

Οι αναλυτές προέβλεπαν άνοδο στις 52 μονάδες.

Οι καταναλωτές αναμένουν ότι οι τιμές θα αυξηθούν με ετήσιο ρυθμό 4,1% τον επόμενο χρόνο, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο.

Επιπλέον, εκτιμούν ότι οι τιμές θα αυξάνονται με ετήσιο ρυθμό 3,2% τα επόμενα πέντε έως δέκα χρόνια.

