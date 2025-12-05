Ναυτιλιακό εμπάργκο στο ρωσικό αργό εξετάζουν G7 και Ε.Ε.

Οι χώρες της G7 και η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκονται σε συζητήσεις για την αντικατάσταση του πλαφόν στην τιμή των ρωσικών εξαγωγών πετρελαίου με την πλήρη απαγόρευση της πρόσβασης της Ρωσίας σε δυτικές ναυτιλιακές υπηρεσίες, σε μια προσπάθεια να μειωθούν τα έσοδα από το πετρέλαιο που χρηματοδοτούν τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, δήλωσαν έξι πηγές στο Reuters.

Η Ρωσία εξάγει πάνω από το ένα τρίτο του πετρελαίου της μέσω δυτικών δεξαμενόπλοιων — κυρίως προς την Ινδία και την Κίνα — χρησιμοποιώντας δυτικές ναυτιλιακές υπηρεσίες.

Η απαγόρευση θα τερμάτιζε αυτό το εμπόριο, το οποίο πραγματοποιείται κυρίως μέσω των στόλων των ναυτιλιακών δυνάμεων της Ε.Ε., όπως η Ελλάδα, η Κύπρος και η Μάλτα.

Τα άλλα δύο τρίτα του εξαγόμενου ρωσικού πετρελαίου εξάγονται μέσω ενός στόλου εκατοντάδων δεξαμενόπλοιων που λειτουργούν εκτός της δυτικής εποπτείας και των ναυτιλιακών προτύπων, ο οποίος είναι γνωστός ως «σκιώδης στόλος».

Η απαγόρευση θα μπορούσε να αποτελέσει μέρος του επόμενου πακέτου κυρώσεων της Ε.Ε. κατά της Ρωσίας, το οποίο έχει προγραμματιστεί για τις αρχές του 2026, όπως δήλωσαν στο Reuters τρεις από τις έξι πηγές.

Βρετανοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι προωθούν την ιδέα σε τεχνικές συναντήσεις της G7, ανέφεραν οι πηγές. Οποιαδήποτε τελική απόφαση των ΗΠΑ θα εξαρτηθεί από τις τακτικές που θα επιλέξει η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, δήλωσαν τέσσερις πηγές.

Η G7 επέβαλε ανώτατο όριο τιμής για το ρωσικό πετρέλαιο το 2022, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, προκειμένου να περιορίσει τα έσοδα του Κρεμλίνου, ενώ ταυτόχρονα επέτρεπε σε τρίτες χώρες να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο χρησιμοποιώντας δυτικές υπηρεσίες αλλά μόνο εάν οι αγοραστές πλήρωναν τη Ρωσία κάτω από το καθορισμένο όριο τιμής.