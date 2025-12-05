Χάγη: Τα εντάλματα κατά Πούτιν θα ισχύουν και μετά την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας

Τα εντάλματα σύλληψης που έχει εκδώσει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο σε βάρος του προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και άλλων πέντε Ρώσων που κατηγορούνται για εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία θα παραμείνουν σε ισχύ ακόμη και αν εγκριθεί γενική αμνηστία στις ειρηνευτικές συνομιλίες που διεξάγονται υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, ανέφεραν σήμερα οι εισαγγελείς του ΔΠΔ.

Οι αναπληρωτές εισαγγελείς Μάμε Μαντιάγε Νιάνγκ από τη Σενεγάλη και Ναζχάτ Σαμίν Χαν από τα Φίτζι, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τις έρευνες στο δικαστήριο από τότε που ο γενικός εισαγγελέας αποχώρησε με άδεια, δήλωσαν ότι θα απαιτηθεί ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την αναστολή των ενταλμάτων που εκδόθηκαν από το δικαστήριο.

Το ΔΠΔ εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τον Πούτιν και τους άλλους πέντε για τον ρόλο που φέρεται να διαδραμάτισαν σε φρικαλεότητες κατά τη διάρκεια του πολέμου που ξεκίνησε με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022. Ο Πούτιν και η Ρωσίδα Επίτροπος Δικαιωμάτων του Παιδιού Μαρία Λβόβα-Μπέλοβα αντιμετωπίζουν κατηγορίες για παράνομη απέλαση εκατοντάδων παιδιών από την Ουκρανία.

Η Ρωσία απορρίπτει τη δικαιοδοσία του ΔΠΔ και αρνείται τις κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου.

Μεταξύ των άλλων Ρώσων υπόπτων σε βάρος των οποίων έχουν εκδοθεί εντάλματα από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο είναι ο Σεργκέι Σοϊγκού, ο πρώην υπουργός Άμυνας, και ο Ρώσος στρατηγός Βαλέρι Γκερασίμοφ, οι οποίοι κατηγορούνται για φερόμενα εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, για επιθέσεις εναντίον αμάχων.

«Εάν υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία που στη συνέχεια θα οδηγήσει το Συμβούλιο Ασφαλείας να μας ζητήσει να αναβάλουμε την έρευνα, τότε αυτό είναι ένα θέμα - αυτή είναι μια πολιτική διαδικασία για το Συμβούλιο Ασφαλείας. Αλλά κατά την άποψή μας... σε τελική ανάλυση αυτό δεν σταματά τον τρόπο με τον οποίο απονέμεται δικαιοσύνη», δήλωσε ο Αναπληρωτής Εισαγγελέας Χαν, επικαλούμενος το Καταστατικό της Ρώμης με το οποίο ιδρύθηκε το ΔΠΔ.

Ένα πρωτόλειο σχέδιο ειρηνευτικής πρότασης των ΗΠΑ, 28 σημείων, παρουσιάστηκε τον Νοέμβριο, ανησυχώντας Ουκρανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους, οι οποίοι δήλωσαν ότι ικανοποιεί τις βασικές απαιτήσεις της Μόσχας. Ένα από τα σημεία όριζε ότι «όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στη σύγκρουση θα λάβουν πλήρη αμνηστία για τις πράξεις τους κατά τη διάρκεια του πολέμου».

Ο Αναπληρωτής Εισαγγελέας Νιάνγκ είπε ότι, εξαιρουμένης μιας παρέμβασης του Συμβουλίου Ασφαλείας «είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε το καταστατικό μας, το οποίο δεν δίνει βάρος σε ορισμένες από αυτές τις πολιτικές ρυθμίσεις».

Η Ουκρανία απορρίπτει τη γενική αμνηστία

Ο πρέσβης της Ουκρανίας στην Ολλανδία, Αντρίι Κόστιν, ο οποίος προηγουμένως διετέλεσε γενικός εισαγγελέας, απέρριψε την ιδέα μιας γενικής αμνηστίας. «Με τέτοιες μαζικές φρικαλεότητες που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, είναι αδύνατο να παραχωρηθεί αμνηστία σε όλους τους υπεύθυνους, σε όσους διέπραξαν αυτά τα εγκλήματα και σε όσους διέταξαν την τέλεση αυτών των εγκλημάτων», δήλωσε στο πρακτορείο Reuters.

Το ΔΠΔ, το μόνιμο διεθνές δικαστήριο για εγκλήματα πολέμου, έχει 125 χώρες μέλη. Μερικές από τις κορυφαίες δυνάμεις του κόσμου - η Ρωσία, η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες - είτε δεν είναι μέλη είτε αντιτίθενται ανοιχτά σε αυτό.

