Πουλά μετοχές με αποτίμηση $800 δισ. η SpaceX

Η SpaceX βρίσκεται σε συνομιλίες με επενδυτές σχετικά με μια πώληση μετοχών, η οποία θα αποτιμούσε την εταιρεία κατασκευής πυραύλων του Έλον Μασκ στα 800 δισ. δολάρια, προσπερνώντας την OpenAI του Σαμ Άλτμαν και καθιστώντας την την πιο πολύτιμη νεοφυή εταιρεία στον κόσμο.

Ο ιδιοκτήτης της Starlink έχει επικοινωνήσει με επενδυτές τις τελευταίες ημέρες προκειμένου να διερευνήσει το ενδιαφέρον για μια πώληση μετοχών με αποτίμηση διπλάσια της τρέχουσας αξίας της εταιρείας, η οποία ανέρχεται σε 400 δισ. δολάρια, σύμφωνα με δύο άτομα με γνώση της υπόθεσης.

Η SpaceX έχει πραγματοποιήσει δευτερογενείς πωλήσεις μετοχών περίπου κάθε έξι μήνες τα τελευταία χρόνια, στις οποίες υφιστάμενοι επενδυτές και εργαζόμενοι μπορούν να πουλήσουν τα μερίδιά τους. Οι συμφωνίες αυτές αποτελούν έναν τρόπο ώστε οι υποστηρικτές της εταιρείας να μπορέσουν να ρευστοποιήσουν τα κέρδη από τις μετοχές τους.

Μια αποτίμηση στα 800 δισ. δολάρια θα έβλεπε τη SpaceX να ανακτά τη θέση της ως η πιο πολύτιμη εκτος χρηματιστηρίου τεχνολογική εταιρεία στον κόσμο, ξεπερνώντας την OpenAI, η οποία αποτιμήθηκε πρόσφατα στα 500 δισ. δολάρια.

Η εταιρεία του Μασκ είναι ιδιοκτήτρια της δορυφορικής υπηρεσίας διαδικτύου Starlink.

Ο νέος στόχος για την τιμή σηματοδοτεί μια ακόμη θεαματική επιτάχυνση, μετά την αύξηση της αποτίμησης της εταιρείας μεταξύ των μέσων του περασμένου έτους και του φετινού Ιουλίου. Οι επενδυτές σε αυτές τις συμφωνίες στοιχηματίζουν ότι το τεχνολογικό πλεονέκτημα του Μασκ και οι δεσμοί του με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ θα ενισχύσουν περαιτέρω το προβάδισμά του έναντι των ανταγωνιστών.