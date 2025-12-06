Κίνηση από KKR για εξαγορά της Arctos και είσοδο στα επαγγελματικά αθλήματα

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δημοσιεύθηκε: 6 Δεκεμβρίου 2025 - 12:58

Η αμερικανική εταιρεία ιδιωτικού κεφαλαίου KKR βρίσκεται σε συνομιλίες για την εξαγορά της Arctos Partners, ενός από τους πρωτοπόρους στην είσοδο της βιομηχανίας private equity στον τομέα των επαγγελματικών αθλημάτων, σύμφωνα με πηγές των Financial Τimes.

Η KKR έχει συσσωρεύσει περιουσιακά στοιχεία άνω των 700 δισ. δολαρίων, καθιστώντας την έναν από τους μεγαλύτερους παίκτες στον χώρο του ιδιωτικού κεφαλαίου.

Η πιθανή συμφωνία θα σήμαινε επίσης την είσοδο της KKR στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά των μεταχειρισμένων μεριδίων σε funds private equity, στην οποία οι εκτελεστικοί της Arctos έχουν ιδιαίτερη εμπειρία. Η Arctos κατέχει μερίδια σε μερικές από τις πιο δημοφιλείς αθλητικές ομάδες στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών ποδοσφαιρικών κολοσσών Liverpool και Paris Saint-Germain.

Η Arctos είχε επίσης δεχθεί ενδιαφέρον από άλλες μεγάλες εταιρείες ιδιωτικού κεφαλαίου και διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με τα άτομα αυτά, και οποιαδήποτε συμφωνία θα απαιτούσε πιθανότατα έγκριση από τις διάφορες επαγγελματικές λίγκες στις οποίες συμμετέχουν οι ομάδες του χαρτοφυλακίου της.

 

