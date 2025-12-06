#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Φιντάν: Η Τουρκία σύντομα θα ξεφύγει από τις αμερικανικές κυρώσεις

Η Ουάσινγκτον απομάκρυνε την Άγκυρα από το πρόγραμμα του F-35 και επέβαλε κυρώσεις το 2020 μετά την αγορά των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων S-400.

Δημοσιεύθηκε: 6 Δεκεμβρίου 2025 - 14:59

Ο Τούρκος υπουργός των Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δήλωσε σήμερα στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι πιστεύει πως η Τουρκία και οι ΗΠΑ θα πρέπει να βρουν έναν τρόπο για ν’ απομακρύνουν τις αμερικανικές κυρώσεις CAATSA “πολύ σύντομα”, προσθέτοντας ότι οι νατοϊκοί σύμμαχοι εργάζονται ήδη στο ζήτημα αυτό.

Η Ουάσινγκτον απομάκρυνε την Άγκυρα από το πρόγραμμα του εξελιγμένου μαχητικού αεροσκάφους F-35 και επέβαλε κυρώσεις το 2020, σχετικά με την απόκτηση (από την Τουρκία) του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος S-400. H Τουρκία χαρακτηρίζει την κίνηση αυτή αδικαιολόγητη, εκφράζοντας την ελπίδα ότι οι πλευρές θα μπορούσαν να ξεπεράσουν το ζήτημα αυτό, στη διάρκεια της δεύτερης προεδρικής θητείας του Ντόναλντ Τραμπ.

Σε μία συνέντευξη στο περιθώριο της διάσκεψης του φόρουμ που διεξάγεται στη Ντόχα του Κατάρ, ο Φιντάν δήλωσε ότι το σχέδιο 28 σημείων της Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, για το οποίο, έχουν ασκήσει κριτική τόσο το Κίεβο, όσο και ευρωπαϊκές χώρες, ήταν μόνο ένα “αρχικό σημείο”, ενώ τώρα εξελίσσεται σε ένα νέο πλαίσιο.

