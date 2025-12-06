Συνάντηση Μακρόν με Ζελένσκι, Στάρμερ και Μερτς στο Λονδίνο

Η Ρωσία δεν αναζητά την ειρήνη, τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν σε μήνυμά του στο X, στο οποίο καταδίκασε τα μαζικά ρωσικά χτυπήματα που έπληξαν τη νύχτα την Ουκρανία.

«Πρέπει να συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση στη Ρωσία για να την αναγκάσουμε να προχωρήσει προς την ειρήνη» υπογράμμισε ο Μακρόν.

Ο ίδιος ανέφερε ότι τη Δευτέρα θα μεταβεί στο Λονδίνο για να συναντήσει τον πρόεδρο της Ουκρανίας, τον Βρετανό πρωθυπουργό και τον Γερμανό καγκελάριο και να κάνουν μια από κοινού αποτίμηση της κατάστασης και των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο της αμερικανικής διαμεσολάβησης.

«Η Ουκρανία μπορεί να υπολογίζει στη σταθερή και ακλόνητη στήριξή μας. Αυτό είναι το νόημα των προσπαθειών που έχουμε αναλάβει στο πλαίσιο της συμμαχίας των προθύμων. Θα τις συνεχίσουμε, μαζί με τους Αμερικανούς, ώστε να εξοπλίσουμε την Ουκρανία με εγγυήσεις ασφαλείας χωρίς τις οποίες δεν μπορεί να υπάρξει ισχυρή και βιώσιμη ειρήνη» τόνισε.

«Διότι αυτό που διακυβεύεται στην Ουκρανία είναι επίσης η ασφάλεια ολόκληρης της Ευρώπης» καταλήγει στο μήνυμά του ο Μακρόν.