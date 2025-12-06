#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Μερτς: Εποικοδομητικές οι συζητήσεις με το Βέλγιο για τα ρωσικά assets

Ο Μερτς έσπευσε στις Βρυξέλλες την Παρασκευή για να πείσει τον Βέλγο Πρωθυπουργό Μπαρτ ντε Βέβερ να άρει τις αντιρρήσεις στη χρήση των παγωμένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχειών.

Δημοσιεύθηκε: 6 Δεκεμβρίου 2025 - 19:28

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσαν ότι είχαν «εποικοδομητικές» συνομιλίες με το Βέλγιο σχετικά με την πιθανή χρήση δισεκατομμυρίων ευρώ από τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας.

Ο Μερτς έσπευσε στις Βρυξέλλες την Παρασκευή για να πείσει τον Βέλγο Πρωθυπουργό Μπαρτ ντε Βέβερ να άρει τις αντιρρήσεις στη χρήση των παγωμένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχειών ως εγγύηση για τη χορήγηση δανείου στην Ουκρανία.

«Συμφωνήσαμε ότι ο χρόνος είναι κρίσιμος δεδομένης της τρέχουσας γεωπολιτικής κατάστασης και ότι η οικονομική υποστήριξη της Ουκρανίας είναι θεμελιώδους σημασίας για την ευρωπαϊκή ασφάλεια», ανέφερε η Φον ντερ Λάιεν στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X. «Είχαμε μια πολύ εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων σε αυτό το θέμα» πρόσθεσε.

«Η ιδιαίτερη ανησυχία του Βελγίου σχετικά με το ζήτημα του πώς θα χρησιμοποιηθούν τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία είναι αδιαμφισβήτητη και πρέπει να αντιμετωπιστεί σε οποιαδήποτε δυνατή λύση με τέτοιο τρόπο ώστε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη να φέρουν τον ίδιο κίνδυνο» δήλωσε από την πλευρά του ο Μερτς.

Όπως μεταδίδει το Politico, ο ντε Βέβερ δεν έκανε κανένα σχόλιο και οι ηγέτες δεν έδωσαν καμία ένδειξη ότι έχει επιτευχθεί οποιαδήποτε τελική συμφωνία με τον Βέλγο πρωθυπουργό.

 

