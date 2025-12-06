Οργή Μασκ για το πρόστιμο της Ε.Ε. στο X

Την οργή του Έλον Μασκ προκάλεσε το πρόστιμο των 120 εκατ. ευρώ που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X για παραβίαση κανόνων διαφάνειας.

Ο πλουσιότερος άνθρωπος του πλανήτη προειδοποίησε ότι θα απαντήσει στοχοποιώντας τους κορυφαίους αξιωματούχους που βρίσκονται πίσω από την τιμωρία.

«Η "ΕΕ" επέβαλε αυτό το τρελό πρόστιμο όχι μόνο στην πλατφόρμα, αλλά και σε εμένα προσωπικά, κάτι που είναι ακόμη πιο τρελό!», έγραψε ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla στο X. «Επομένως, θα είναι λογικό να στρέψουμε την απάντησή μας όχι μόνο προς την ΕΕ, αλλά και προς τα άτομα που προέβησαν σ’ αυτή την ενέργεια εναντίον μου» πρόσθεσε.

«Η ΕΕ θα πρέπει να καταργηθεί και η κυριαρχία να επιστραφεί στα μεμονωμένα κράτη, ώστε οι κυβερνήσεις να μπορούν να εκπροσωπούν καλύτερα τον λαό τους» έγραψε ο Μασκ.